Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 5 và thời gian tới.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, ngay sau khi Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, trong tháng 4, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc.

Trong đó, đã cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026- 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" (Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 109, theo đó năm 2026 có 135 nhiệm vụ; riêng Quý II phải hoàn thành 45 nhiệm vụ).

Cùng với đó, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện đánh giá, hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội trước, trong và sau khi triển khai các dự án.

Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, theo đó bãi bỏ 184 thủ tục hành chính; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; đơn giản hóa 349 thủ tục; bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Triển khai chủ trương chuyển Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và Vườn quốc gia Ba Vì về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Chính phủ nhanh chóng, kịp thời trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29 tạo cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vi phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và thông qua các luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt).

Cùng với đó, tổ chức làm việc với bộ, cơ quan để bàn các vấn đề liên quan đến phát triển ngành, lĩnh vực cũng như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 12,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối; thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 18,2 tỷ USD, tăng 32%, vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; công nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá, nhất là công nghệ chế biến, chế tạo tăng 9,9%; bảo đảm tiến độ các dự án quan trọng; thương mại, dịch vụ giữ đà tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11,1%; du lịch tiếp tục có bước phát triển, thu hút ước đạt gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6%.

Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng được triển khai quyết liệt; đến 30/4/2026 đã đưa vào khai thác thêm gần 200 km đường bộ cao tốc; các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải được đẩy mạnh triển khai (như các cảng hàng không, dự án đường sắt tốc độ cao…).

Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước phát triển mạnh. Thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế, hóa đơn điện tử đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; qua đó cụ thể hóa các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm nhưng sức ép lạm phát gia tăng. Ở trong nước, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát, nhập siêu. Tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả.

Cùng với đó là những hạn chế, bất cập liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, các cơ sở dữ liệu quốc gia, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn. Tội phạm ma túy, công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm… còn phức tạp.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ chung là phải quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ và các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với các Bộ, cơ quan; bổ sung, cập nhật chương trình hành động của các bộ, ngành, cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ, giao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cơ quan chủ trì, phối hợp và có kế hoạch để giám sát, kiểm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, về thể chế, cơ chế chính sách , Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Khi trình dự thảo luật, pháp lệnh phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cương quyết không xử lý nếu không có dự thảo hướng dẫn đi kèm. Tập trung xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành và kiểm soát chặt phát sinh mới.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành và trình ban hành 14 văn bản gồm: 2 nghị định, 1 quyết định, 11 thông tư quy định chi tiết 02 Luật (Luật Giám định tư pháp và Luật Bảo hiểm tiền gửi) có hiệu lực từ 01/5/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 150 văn bản gồm 81 nghị định, 03 quyết định, 66 thông tư quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Cùng với đó, rà soát, lập danh mục và triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, đặc biệt là để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trong đó nghiên cứu hợp nhất 2 luật Ngân sách nhà nước và Đầu tư công; sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đất đai…

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát những vướng mắc, bất cập quy định của pháp luật đang được xử lý tạm thời trong các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027 về phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; chủ động xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Một nội dung được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh là các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

"Mặc dù Kết luận 18 yêu cầu hoàn thành trong quý II, nhưng đây là lĩnh vực mà nếu chúng ta triển khai nhanh, triển khai sớm, triển khai quyết liệt, có chất lượng sẽ tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ rất quyết tâm, đã ban hành 8 nghị quyết", Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu ngay đầu tháng 5, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục trình các quy định, nghị định, nghị quyết liên quan để hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp đã được phê duyệt.

Thủ tướng nêu rõ, đây là việc phải làm liên tục; thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

Thủ tướng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên trao đổi, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/5; có giải pháp dự phòng về nguồn để bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về thuế, thu, chi ngân sách, thị trường chứng khoán, thị trường vốn; phối hợp với các cơ quan rà soát, hoàn thiện các quy định, phòng chống chuyển giá, trốn thuế.

Bộ Tài chính, các bộ và cơ quan liên quan rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ… cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, hoàn thành trong tháng 5/2026; cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Trong tháng 5, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các Chương trình, dự án, bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo đúng Kết luận số 18 và Chỉ thị số 16.

Các bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Bộ Tài chính gửi kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương hàng tháng để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, các bộ, cơ quan đôn đốc, giám sát đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Rà soát, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước rà soát các quy định pháp luật để tạo điều kiện bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng; quy định pháp luật về việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với dự án lớn, dự án ưu tiên của Chính phủ. Nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.

Thứ ba, về phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường cho vay trong lĩnh vực thủy sản, lúa gạo…

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ; tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký và đẩy mạnh đàm phán các FTA mới để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; khẩn trương rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng điện; khẩn trương trình đề án đổi mới, tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình; kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; phát triển nguồn cung nhà ở xã hội với các loại hình mua, thuê và thuê mua; phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Thứ tư, về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, huy động, khơi thông các nguồn lực, phát huy vai trò động lực tăng trưởng mới của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mang lại hiệu quả trong năm nay và những năm tiếp theo.

Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, sớm đưa vào vận hành ổn định.

Thứ năm, về phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân, Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ chương trình sách giáo khoa phổ thông để sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường học biên giới và hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành các trường sau khi hoàn thành; chuẩn bị đề án xây dựng trường học tại các địa bàn khó khăn khác như miền biển, bãi ngang…

Với Bộ Y tế, Thủ tướng lưu ý, cùng với làm tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều trị khi đã phát hiện ra bệnh hoặc dấu hiệu bệnh, nhất là với các đối tượng ưu tiên, cần quan tâm, hỗ trợ. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sớm báo cáo Chính phủ các giải pháp hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, giảm khâu trung gian với hệ thống phân phối dược. Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, cơ quan liên quan chậm nhất 10/5 hoàn thành hướng dẫn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó hết sức lưu ý vấn đề nước sạch tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và di dời các khu dân cư để phòng ngừa sạt lở; quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng chính sách và giảm nghèo bền vững.

Thứ sáu, về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ, các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành trong quý II/2026. Tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tháo gỡ và xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ bảy , Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để giữ vững quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Về Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, tinh thần của Quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm./.