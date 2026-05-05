Công an yêu cầu 162 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 162 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera

Ngày 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông qua Hệ thống camera giám sát. Danh sách được ghi nhận từ ngày 21/3 đến ngày 12/4, với tổng số 162 trường hợp xe ô tô, xe mô tô vi phạm.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), Công an yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Người điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và người điều khiển xe mô tô không đội mũ bị phạt ra sao?

Theo danh sách được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, hai lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn và người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.

Còn theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.