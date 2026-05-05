Chuyên gia: Cho thuê bất động sản doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn cả thuế GTGT và thuế TNCN

Chuyên gia kế toán tài chính Bình Vũ

Sau khi Nghị định 141/2026/NĐ-CP được ban hành, nhiều ý kiến băn khoăn liệu hoạt động cho thuê bất động sản có được nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm hay không, do văn bản không nêu trực tiếp nội dung này.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia kế toán tài chính Bình Vũ cho biết theo quy định dẫn chiếu, Điều 1 của nghị định 141 sửa đổi, bổ sung nhiều điều tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP, trong đó nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐCP ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhần kinh doanh

1. Sửa đổi cụm từ "500 triệu đồng" thành "01 tỷ đồng" tại Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 3 Điều 11, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 4 Điều 17, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Như vậy chính thức ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh 500 triệu đồng đã được bãi bỏ; ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh sẽ được quy định ở mức 1 tỷ đồng/năm theo Nghị định của Chính phủ.

Đối với lĩnh vực bất động sản, chuyên gia Bình Vũ dẫn lại quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định 68 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản quy định:

a) Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng một năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng;

b) Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 500 triệu đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để tiếp tục được trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Sau khi được điều chỉnh bởi Nghị định 141, ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản đã được điều chỉnh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng.

Về thuế giá trị gia tăng, theo chuyên gia Bình Vũ, trước đó theo quy định tại Điều 3 và khoản 3 Điều 18 của nghị định 68: Đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản phát sinh trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2026 và thời hạn còn lại của hợp đồng trên 06 tháng nếu đã nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân thì được điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, trường hợp mức doanh thu còn lại trên 500 triệu đồng thì thực hiện nộp thuế theo quy định tại Nghị định này và được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có).

Như vậy, sau khi được điều chỉnh bởi Nghị định 141, ngưỡng miễn thuế thuế giá trị gia tăng với hoạt động cho thuê bất động sản, bao gồm cả các hợp đồng ký trước năm 2025 có thời hạn từ 6 tháng trở lên cũng được điều chỉnh lên mức 1 tỷ đồng.

Tóm lại, chuyên gia Bình Vũ cho biết cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê bất động sản đều được nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm.