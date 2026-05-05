Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói về lộ trình điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7

Sáng 5/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu tỉnh với cử tri các phường yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Âu Lâu kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai thông tin tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh Lào Cai Quý I năm 2026; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp.

Tại hội nghị tiếp xúc có 7 ý kiến cử tri trên địa bàn tập trung nêu ý kiến về chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và các chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các xã vùng cao (đường giao thông, điện, nước); y tế, an toàn thực phẩm; chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm cấp xã và chế độ phụ cấp, chính sách tiền lương…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải đáp các thắc mắc của cử tri Lào Cai tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Phó Thủ tướng đã giải đáp các kiến nghị về biên chế cấp xã, vị trí việc làm và chế độ phụ cấp. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí đơn vị hành chính về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tính đặc thù để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. Từ nay đến cuối tháng, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình cấp có thẩm quyền để quyết định số lượng biên chế cho các địa phương.

Trước mắt, các cơ quan trung ương đang tập trung điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7 cho cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và tất cả các đối tượng khác. Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ tập trung điều chỉnh chính sách tiền lương trong tháng 6 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phụ cấp công vụ, nhất là cấp xã trong thời gian tới.

Trong cuộc tiếp xúc này, Phó Thủ tướng không nói cụ thể về mức tăng lương đối với cán bộ và công chức. Ở cuộc tiếp xúc cử tri Lào Cai vào 9/3 vừa qua, Phó Thủ tướng cho hay, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% ; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, đảm bảo nguồn lực ngân sách và xây dựng cơ chế hỗ trợ chéo và xã hội hóa.

Trả lời ý kiến cử tri, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay Đảng, Nhà nước có 5 chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng nguồn ngân sách bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia khoảng 350.000 tỷ đồng. Vừa qua, Chính phủ tạm thời phân bổ 35.000 tỷ đồng để triển khai trước.

Thời gian tới, Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành sớm hướng dẫn cho các địa phương triển khai thực hiện; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm các thủ tục hành chính nội bộ, đơn giản hóa nhất có thể, thúc đẩy các công trình dự án nhanh hơn.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chứng kiến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Lào Cai ủng hộ 1,3 tỷ đồng cho người có công, hộ nghèo và công nhân lao động; Công ty Cổ phần khai thác và chế biến kim loại thủ đô ủng hộ tỉnh Lào Cai 200 bộ máy vi tính.