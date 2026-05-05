Việt Nam có thêm sân vận động mới

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, dự án Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa Hà Giang đã được địa phương khánh thành vào chiều 29/4. Đây là công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đây là dự án được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2020, với tổng mức đầu tư hơn 342 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Công trình có quy mô đồng bộ, bao gồm sân vận động có sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn của tỉnh.

Quang cảnh Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa Hà Giang đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Theo tỉnh Tuyên Quang, sau thời gian triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng theo thiết kế, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, tỉnh đặt phát triển văn hóa, con người là nền tảng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần của người dân; từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, hướng tới phát triển con người Tuyên Quang toàn diện, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khẳng định, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa Hà Giang có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh. Dự án cũng phát huy vai trò của đầu tư công trong dẫn dắt, kiến tạo không gian phát triển, tạo nền tảng huy động các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Dự án Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa Hà Giang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn về hạ tầng văn hóa - thể thao của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng hiện đại, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.