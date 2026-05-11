Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thông báo, kỳ họp lần này HĐND TP chưa xem xét thông qua 3 nội dung, trong đó có Đề án “ Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội".

Hai nội dung khác cũng chưa được trình xem xét trong kỳ họp là Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Lý giải điều này, ông Cương cho biết, do dự thảo tờ trình Nghị quyết chưa đảm bảo về điều kiện để thông tin hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

"Đây cũng là một nội dung mà Thường trực Thành ủy Hà Nội rất quan tâm, đặc biệt là Bí thư Thành ủy ngay buổi sáng ngày hôm nay cũng chỉ đạo sẽ sớm trình với HĐND TP thông qua những nội dung quan trọng này", Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết.

Hà Nội chưa trình xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội".

Theo đề án, vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố sẽ triển khai qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ 1/7 - 31/12 sẽ thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi.

Trong đó, vùng đệm được bao quanh bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ. Tại khu vực này sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ hàng ngày, gồm: sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30.

Vùng lõi gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này sẽ cấm toàn bộ xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải.

Đối với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sẽ bị cấm lưu thông trong khung giờ: Từ 18h - 24h thứ Sáu, từ 6h -24h thứ Bảy, Chủ Nhật.

Giai đoạn 2 (1/1/2027 - 31/12/2027): Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Trong đó, vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.