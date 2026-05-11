Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"

Theo Hạo Nhiên | 11-05-2026 - 09:36 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách năm 2026, Lâm Đồng đang tái cấu trúc không gian du lịch theo trục liên kết "Núi - Rừng - Biển".

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 1.

Không còn phát triển theo mô hình du lịch đơn cực với Đà Lạt là trung tâm duy nhất, Lâm Đồng đang định hình lại chiến lược phát triển ngành du lịch theo hướng liên kết đa trung tâm giữa cao nguyên, đại ngàn và duyên hải. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của địa phương trong giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng không gian địa giới. 

Trên nền tảng đó, địa phương đang hướng đến hình thành các trục trải nghiệm nối liền Đà Lạt - Tà Đùng - Phan Thiết - Mũi Né - Phú Quý, thay vì phát triển rời rạc từng điểm đến như trước đây.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 2.

Du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Lâm Đồng trong dịp cao điểm năm 2026

Theo định hướng này, du lịch Lâm Đồng không còn phát triển theo mô hình "một điểm đến", mà hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn với nhiều lớp trải nghiệm trong cùng hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, khám phá hồ Tà Đùng giữa đại ngàn và tiếp tục hành trình xuống biển Mũi Né hay Phú Quý. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh mới của du lịch địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Ở góc độ phát triển, mục tiêu 25,08 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 71.500 tỷ đồng trong năm 2026 không chỉ là bài toán tăng trưởng. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. 

"Để đạt mục tiêu này, du lịch Lâm Đồng không thể tiếp tục phát triển theo mô hình điểm đến đơn lẻ mà phải hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết vùng, lấy trải nghiệm làm trung tâm. Từ lợi thế tài nguyên sẵn có, địa phương cần tạo ra những chuỗi sản phẩm đặc trưng, đa dạng và có chiều sâu văn hóa để nâng sức cạnh tranh của điểm đến", bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 4.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng

Cùng với việc tái cấu trúc không gian du lịch, ngành du lịch địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua phát triển các nền tảng du lịch thông minh, bản đồ số và hệ thống QR tra cứu dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Theo ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, "Đơn vị đang phối hợp doanh nghiệp xây dựng các tour đường bộ, tour liên vùng và tăng cường quảng bá trên nền tảng số để mở rộng khả năng kết nối giữa các điểm đến trong toàn tỉnh".

Trong bối cảnh Cảng hàng không Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, việc phát triển các tuyến du lịch liên kết giữa cao nguyên và duyên hải được xem là giải pháp duy trì dòng khách, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn mới.

Theo định hướng của tỉnh, hiện nay các loại hình như du lịch xanh, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch mạo hiểm và kinh tế đêm đang được xem là dư địa tăng trưởng mới của ngành du lịch.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn làm việc với các sở, ngành về định hướng phát triển du lịch và liên kết vùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho rằng, việc tái cấu trúc không gian du lịch không chỉ nhằm tăng lượng khách mà còn hướng tới nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh dài hạn của điểm đến. Theo ông, du lịch cần gắn với công nghiệp văn hóa và tiềm năng đặc thù của từng địa phương để hình thành các sản phẩm mang tính khác biệt.

Song song với tái cấu trúc sản phẩm, hạ tầng kết nối vùng cũng đang được xem là động lực cho chiến lược phát triển mới. Việc triển khai Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né cùng các dự án giao thông trọng điểm như Quốc lộ 28B, Quốc lộ 55 và Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng kết nối giữa cao nguyên, duyên hải và Tây Nguyên.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"- Ảnh 6.

Hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những mạch kết nối quan trọng, tạo động lực phát triển liên kết vùng và mở rộng không gian du lịch của Lâm Đồng

Những mục tiêu được đặt ra cho thấy Lâm Đồng không còn định vị du lịch theo mô hình nghỉ dưỡng cao nguyên đơn thuần, mà đang mở rộng thành không gian du lịch liên kết đa vùng giữa núi, rừng và biển. 

Việc sở hữu đồng thời lợi thế khí hậu cao nguyên, hệ sinh thái rừng và tài nguyên biển được kỳ vọng sẽ giúp địa phương hình thành các chuỗi sản phẩm trải nghiệm dài ngày, tăng khả năng giữ chân du khách, mở rộng thị trường và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch trong giai đoạn mới.

Theo Hạo Nhiên

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu

Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu Nổi bật

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027 Nổi bật

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ giải ngân đầu tư công, yêu cầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ giải ngân đầu tư công, yêu cầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn

08:50 , 11/05/2026
Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế chú ý quy định hoàn trả tiền mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế chú ý quy định hoàn trả tiền mới nhất

08:20 , 11/05/2026
HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

07:51 , 11/05/2026
Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

07:18 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên