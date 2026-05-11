Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"

Không còn phát triển theo mô hình du lịch đơn cực với Đà Lạt là trung tâm duy nhất, Lâm Đồng đang định hình lại chiến lược phát triển ngành du lịch theo hướng liên kết đa trung tâm giữa cao nguyên, đại ngàn và duyên hải. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của địa phương trong giai đoạn phát triển mới sau khi mở rộng không gian địa giới.

Trên nền tảng đó, địa phương đang hướng đến hình thành các trục trải nghiệm nối liền Đà Lạt - Tà Đùng - Phan Thiết - Mũi Né - Phú Quý, thay vì phát triển rời rạc từng điểm đến như trước đây.

Du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Lâm Đồng trong dịp cao điểm năm 2026

Theo định hướng này, du lịch Lâm Đồng không còn phát triển theo mô hình "một điểm đến", mà hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch liên hoàn với nhiều lớp trải nghiệm trong cùng hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, khám phá hồ Tà Đùng giữa đại ngàn và tiếp tục hành trình xuống biển Mũi Né hay Phú Quý. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh mới của du lịch địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Ở góc độ phát triển, mục tiêu 25,08 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 71.500 tỷ đồng trong năm 2026 không chỉ là bài toán tăng trưởng. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

"Để đạt mục tiêu này, du lịch Lâm Đồng không thể tiếp tục phát triển theo mô hình điểm đến đơn lẻ mà phải hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết vùng, lấy trải nghiệm làm trung tâm. Từ lợi thế tài nguyên sẵn có, địa phương cần tạo ra những chuỗi sản phẩm đặc trưng, đa dạng và có chiều sâu văn hóa để nâng sức cạnh tranh của điểm đến", bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng

Cùng với việc tái cấu trúc không gian du lịch, ngành du lịch địa phương cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua phát triển các nền tảng du lịch thông minh, bản đồ số và hệ thống QR tra cứu dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Theo ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, "Đơn vị đang phối hợp doanh nghiệp xây dựng các tour đường bộ, tour liên vùng và tăng cường quảng bá trên nền tảng số để mở rộng khả năng kết nối giữa các điểm đến trong toàn tỉnh".

Trong bối cảnh Cảng hàng không Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, việc phát triển các tuyến du lịch liên kết giữa cao nguyên và duyên hải được xem là giải pháp duy trì dòng khách, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn mới.

Theo định hướng của tỉnh, hiện nay các loại hình như du lịch xanh, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch mạo hiểm và kinh tế đêm đang được xem là dư địa tăng trưởng mới của ngành du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn làm việc với các sở, ngành về định hướng phát triển du lịch và liên kết vùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho rằng, việc tái cấu trúc không gian du lịch không chỉ nhằm tăng lượng khách mà còn hướng tới nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh dài hạn của điểm đến. Theo ông, du lịch cần gắn với công nghiệp văn hóa và tiềm năng đặc thù của từng địa phương để hình thành các sản phẩm mang tính khác biệt.

Song song với tái cấu trúc sản phẩm, hạ tầng kết nối vùng cũng đang được xem là động lực cho chiến lược phát triển mới. Việc triển khai Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né cùng các dự án giao thông trọng điểm như Quốc lộ 28B, Quốc lộ 55 và Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng kết nối giữa cao nguyên, duyên hải và Tây Nguyên.

Hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những mạch kết nối quan trọng, tạo động lực phát triển liên kết vùng và mở rộng không gian du lịch của Lâm Đồng

Những mục tiêu được đặt ra cho thấy Lâm Đồng không còn định vị du lịch theo mô hình nghỉ dưỡng cao nguyên đơn thuần, mà đang mở rộng thành không gian du lịch liên kết đa vùng giữa núi, rừng và biển.

Việc sở hữu đồng thời lợi thế khí hậu cao nguyên, hệ sinh thái rừng và tài nguyên biển được kỳ vọng sẽ giúp địa phương hình thành các chuỗi sản phẩm trải nghiệm dài ngày, tăng khả năng giữ chân du khách, mở rộng thị trường và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch trong giai đoạn mới.