HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

Theo Thanh Hiếu | 11-05-2026 - 07:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng nay (11/5), HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ hai để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố chưa xem xét Đề án vùng phát thải thấp như chương trình dự kiến trước đó.

Thường trực HĐND thành phố cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền, gồm: Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố; Nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của Hà Nội.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

HĐND thành phố cũng xem xét, thông qua nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án gồm: Dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3; Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh...

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Được biết, tại kỳ họp này HĐND thành phố chưa xem xét Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội" dù trước đó nội dung này đã được đưa vào chương trình dự kiến kỳ họp.

Một nội dung trong đề án được dư luận quan tâm là thành phố sẽ cấm toàn bộ xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải tại 11 tuyến phố lõi thuộc phường Hoàn Kiếm

Đối với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải sẽ cấm lưu thông theo khung giờ.

Tuy nhiên, nội dung này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Sở NN&MT cho biết, thành phố rất thận trọng, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Hiện nay, các giải pháp đang được nghiên cứu để mở rộng khi bố trí đầy đủ hạ tầng.

Theo Thanh Hiếu

Báo Tiền Phong

Từ hôm nay, thêm chính sách giúp người lao động cải thiện lương hưu

Bí thư Hà Nội yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của Thủ đô hoàn thành cuối năm 2027

Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

Ngày 11/5, xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Từ trekking hơn 4 giờ đến hành trình 15 phút: Sun Group làm cáp treo lên "núi Đại tướng"

Triệt để điều động cấp phó vượt số lượng quy định từ cấp tỉnh về cấp xã; sắp xếp nhân sự cấp xã bảo đảm "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn"

