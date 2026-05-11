Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công

Theo Lương Ý | 11-05-2026 - 10:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP.HCM đang hoàn tất thủ tục để khởi công cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng kết nối trực tiếp khu Đông - Nam thành phố.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 1.

TP.HCM dự kiến khởi công dự án cầu Thủ Thiêm 4 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 2.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 2,1 km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Tân Thuận; điểm cuối kết nối đường Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 3.

Cầu được thiết kế với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực dự kiến xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 hiện nằm trong vùng bao quanh bởi các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bến Nghé, Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 5.

Từ đường Lưu Trọng Lư có tuyến kết nối trực tiếp vào cảng Tân Thuận, hướng ra sông Sài Gòn và thông sang đường Cây Bàng dẫn vào trục Nguyễn Cơ Thạch phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 6.

Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bắc qua sông Sài Gòn. Khu vực này hiện có cảng Tân Thuận đang hoạt động.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 7.

Để phục vụ việc triển khai dự án, cảng Tân Thuận dự kiến sẽ được di dời sang vị trí khác. Sau khi di dời, khu vực ven sông sẽ được nghiên cứu phát triển thành công viên phục vụ du lịch và kinh tế đô thị.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 8.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng giúp kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TP.HCM, góp phần chỉnh trang đô thị, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho hai khu vực.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 9.

Theo ghi nhận, khu vực phía đường Nguyễn Cơ Thạch hiện đã hình thành nhiều khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ. Khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho bán đảo Thủ Thiêm cũng như khu Nam TP.HCM.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 10.

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, công trình góp phần kết nối trực tiếp khu Đông và khu Nam thành phố, đồng thời giảm tải cho các trục giao thông như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh.

Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công- Ảnh 11.

Ngoài cầu Thủ Thiêm 4, TP.HCM cũng đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục và khởi công trước ngày 2/7 đối với 9 nhóm dự án trọng điểm khác. Đây là các công trình trọng điểm được TP.HCM định hướng triển khai nhằm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 - 2/7/2026).

Các nhóm dự án trọng điểm khác, gồm:

- Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

- Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

- Cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

- Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

- Cầu đường Bình Tiên

- Tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

- Dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"

Theo Lương Ý

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển"

Lâm Đồng đặt kỳ vọng vào trục du lịch "Núi - Rừng - Biển" Nổi bật

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ giải ngân đầu tư công, yêu cầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn

TP. Hồ Chí Minh siết tiến độ giải ngân đầu tư công, yêu cầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn Nổi bật

Hệ lụy từ việc đua nhau sản xuất theo phong trào

Hệ lụy từ việc đua nhau sản xuất theo phong trào

09:37 , 11/05/2026
Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế chú ý quy định hoàn trả tiền mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế chú ý quy định hoàn trả tiền mới nhất

08:20 , 11/05/2026
HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

HĐND TP. Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 2, chưa xem xét Đề án ‘Vùng phát thải thấp’

07:51 , 11/05/2026
Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

Đề xuất tăng thêm 4.460 tỷ đồng để triển khai dự án đường Vành đai 3,5

07:18 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên