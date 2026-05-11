Hơn 3.800km cao tốc trọng yếu đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự án thành phần 1 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính chuẩn bị đưa vào khai thác dịp 19/5 - Ảnh: Báo XD

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về lĩnh vực đường bộ, đến nay, toàn quốc đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật khoảng 3.803km đường bộ cao tốc (với 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn).

Hoàn thành hơn 3.800km cao tốc

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách.

Trong đó, Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý các tuyến quốc lộ trọng yếu, có tính liên vùng, liên quốc gia (khoảng 4.875km, chiếm 20%, còn lại là các nhà đầu tư BOT, các tuyến đang bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp) và đã triển khai phân cấp cho địa phương quản lý trên 70% chiều dài quốc lộ (17.520km).

Hiện nay, cả nước đang triển khai đầu tư 38 dự án hạ tầng đường bộ với tổng chiều dài khoảng 2.111km.

Trong đó, Bộ Xây dựng triển khai 8 dự án với chiều dài 284km, địa phương triển khai 29 dự án có chiều dài 1.797km, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai 1 dự án dài 30km.

Ưu tiên đầu tư các cảng biển cửa ngõ, luồng tuyến trọng điểm

Với lĩnh vực hàng hải và đường thủy, đến nay, kết cấu hạ tầng hàng hải đã được đầu tư, hoàn thiện, năng lực thông qua và vận tải tăng nhanh (từ 706,1 triệu tấn năm 2021 lên 955,5 triệu tấn năm 2025) với 309 bến cảng, tổng chiều dài cầu cảng khoảng 107km và 14 bến cảng dầu khí ngoài khơi, cùng hệ thống luồng hàng hải, báo hiệu, đê kè được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng 100% nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu và nội địa.

Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa với tổng chiều dài khai thác khoảng 25.108,6km mặc dù trong thời gian dài chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng cũng đã hình thành các tuyến vận tải chủ lực kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Hiện, Bộ Xây dựng đang triển khai rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tích hợp, liên kết chặt chẽ giữa hàng hải và đường thủy nội địa; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ, luồng tuyến trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, bảo đảm chất lượng các dự án cảng biển: Bến cảng Gemalink giai đoạn 2; Bến cảng Cái Mép Hạ, Bến cảng Liên Chiểu, Bến cảng số 7,8,7,10 Lạch Huyện, Bến cảng Hòn Khoai…; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực địa phương.

Tăng tốc các dự án hàng không

Với lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa vào khai thác các dự án trọng điểm ngành hàng không như Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh, Liên Khương; Dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2027; Dự án đầu tư xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 Cảng Hàng không Phù Cát…

Đồng thời, triển khai rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực quản lý; đồng thời phát triển mạnh vận tải hàng không, mở rộng mạng bay quốc tế, gắn với phát triển logistics hàng không và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực các hãng hàng không, điều chỉnh đội tàu bay hợp lý, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Lựa chọn đối tác cung cấp chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao

Với đường sắt, Bộ Xây dựng tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan để triển khai Dự án thành phần 2 Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn và Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái; tích cực hướng dẫn, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư...

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện báo cáo trình Đảng ủy Chính phủ về lựa chọn đối tác cung cấp, chuyển giao công nghệ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động và tham mưu, đề xuất giải pháp ứng phó thuộc phạm vi chức năng, lĩnh vực quản lý Nhà nước để bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh và bình ổn giá các lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.