Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những cột mốc lịch sử quan trọng, Thành phố đã có đầy đủ khung pháp lý và định hướng chiến lược để phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, kỳ họp lần này mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026. Yêu cầu đặt ra là Hà Nội không được chậm trễ trong khâu thể chế hóa và không được lúng túng trong tổ chức thực hiện. Việc thực thi Luật phải mang tính chủ động, "đi trước một bước" để chuyển hóa các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực tế cho Thủ đô,.

"Với Luật Thủ đô năm 2026 cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND thông qua và Đề án mô hình phát triển mới dự kiến thông qua vào giữa năm 2026, Thủ đô chúng ta đang đứng trước thời cơ vận hội rất lớn để phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Một trong những nội dung trọng tâm được đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là chất lượng của các nghị quyết được ban hành. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thảo luận thẳng thắn, tập trung vào tính khả thi và hiệu quả thực tế của từng chính sách.

"Nghị quyết phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; ban hành là phải thực hiện được ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng quyết liệt yêu cầu. Tinh thần chỉ đạo là không cầu toàn dẫn đến kéo dài thời gian, nhưng tuyệt đối không làm sơ sài, không để vướng mắc thủ tục hành chính làm chậm việc triển khai Luật.

Bên cạnh đó, đối với các chính sách chi ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy nhìn nhận đây là những khoản "chi cho năng lực phát triển". Việc chi ngân sách phải đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phải tạo được chuyển biến thực chất, tránh dàn trải và hình thức.

Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng

Đối với các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng chí Trần Đức Thắng đặt ra yêu cầu phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường.

Đối với các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đặt ra yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình tại kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa lớn đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố khi xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: Sự cần thiết; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng cân đối nguồn lực; tiến độ thực hiện; trách nhiệm của cơ quan chủ trì. Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ đường găng tiến độ. Dự án nào đã được quyết nghị thì phải có đơn vị, có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Đặc biệt, liên quan đến danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, Bí thư yêu cầu phải đặt người dân vào vị trí trung tâm. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật và làm dứt điểm trách nhiệm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.