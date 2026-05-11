Tin vui với 95% dân số Việt Nam: Sẽ được tiếp cận sân bay trong bán kính 100km, tương đương với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Đến năm 2030 dự kiến có 15/31 cảng hàng không là quốc tế

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình triển khai và đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch mạng lưới cảng hàng không đến năm 2030 gồm 30 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội.

Định hướng đến năm 2050, hệ thống này sẽ được mở rộng lên 33 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.

Theo Bộ Xây dựng, hiện còn 12 vị trí tiềm năng đang tiếp tục được nghiên cứu để xem xét bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Hiện Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhận định quy mô mạng lưới cảng hàng không của Việt Nam hiện tương đồng với nhiều quốc gia trong khu vực. Cụ thể, Thái Lan có 39 cảng hàng không, Malaysia có 38, Myanmar có 32, Nhật Bản có 97 và Hàn Quốc có 15 cảng hàng không.

Theo phương án quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất, đến năm 2030, trên 95% dân số Việt Nam có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình toàn cầu là 75% và tương đương nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật Bản (99%), Hàn Quốc (100%), Malaysia (98,13%), Philippines (93,62%) và Thái Lan (88%). Trung Quốc hiện đạt mức 73,37%.

Về số lượng cảng hàng không quốc tế, quy hoạch của Việt Nam đến năm 2030 dự kiến có 15/31 cảng hàng không là quốc tế. Tỷ lệ này tương đương Hàn Quốc với 8/15 cảng hàng không quốc tế, đồng thời cao hơn một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan (10/39), Malaysia (7/38) và Nhật Bản (29/97).

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu khả năng bổ sung thêm các cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên và sân bay thứ 2 cho vùng Thủ đô. Đồng thời, cơ quan này cũng xem xét điều chỉnh quy mô Cảng Hàng không Côn Đảo và xác định lại vai trò của Cảng Hàng không Hải Phòng.

Để không ảnh hưởng tới tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị theo đề xuất của địa phương và nhà đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị tách riêng nội dung điều chỉnh đối với 3 cảng hàng không này khỏi quá trình điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả

Trước đó, ngày 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không phải bảo đảm tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể và có tầm nhìn dài hạn tới năm 2050, thậm chí 100 năm; hạn chế việc điều chỉnh nhiều lần. Quy hoạch này đồng thời phải gắn kết với các phương thức vận tải khác, Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan.

Đối với đề xuất bổ sung Cảng hàng không Măng Đen và Cảng hàng không Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hạ tầng giao thông đường bộ, các tuyến liên vùng và tiềm năng phát triển. Việc đầu tư cũng cần được tính toán thận trọng về khả năng thu hút vốn trong và ngoài nước cũng như yếu tố lưỡng dụng; đồng thời nghiên cứu khả năng liên kết với các cảng hàng không trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý, kể cả khi khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng cảng hàng không cũng phải cân nhắc kỹ hiệu quả khai thác. Việc đầu tư dàn trải, địa phương nào cũng có sân bay nhưng không bảo đảm hiệu quả sẽ gây khó khăn trong vận hành. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với du lịch, dịch vụ và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Bộ Xây dựng được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lập và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý II/2026 theo yêu cầu tại Kết luận số 18 của Trung ương. Đồng thời, Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.