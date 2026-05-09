Sắp có thêm một sân bay mới trên hòn đảo gần Phú Quốc

Theo Bộ Xây dựng, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-BXD ngày 6.5.2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, trong nội dung điều chỉnh quy hoạch, một sân bay mới đã được bổ sung với tên gọi Cảng hàng không Thổ Chu.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Thổ Chu không phải một địa danh du lịch đại trà như Phú Quốc, Nam Du hay Côn Đảo. Đây là hòn đảo nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam, thuộc quần đảo Thổ Châu, tỉnh An Giang. Theo Cổng Thông tin điện tử Chínhphủ, sân bay Thổ Chu được định hướng là sân bay lưỡng dụng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỉ đồng.

Đảo Thổ Chu được chọn để xây dựng sân bay mới. Ảnh: Đất Việt Tour

Sân bay hơn 28.000 tỉ đồng trên đảo tiền tiêu Tây Nam

Bộ Xây dựng cho biết, Cảng hàng không Thổ Chu được quy hoạch đạt cấp sân bay 4C. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm trong thời kỳ 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm. Diện tích đất dự kiến khoảng 234,06ha, chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỉ đồng.

Sau khi bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 xác định cả nước có 32 cảng hàng không, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội.

Điểm đáng chú ý là sân bay Thổ Chu được nhắc tới với tính chất lưỡng dụng. Hiểu đơn giản, đây là sân bay có thể phục vụ cả mục đích dân dụng và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Với một đảo xa như Thổ Chu, sân bay không chỉ mở thêm khả năng kết nối đi lại,vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ cấp cứu y tế, mà còn có ý nghĩa trong cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an ninh vùng biển đảo Tây Nam.

Hòn đảo cách Phú Quốc chỉ hơn 100km có gì đặc biệt?

Nếu Phú Quốc đã là điểm đến quá quen thuộc trên bản đồ du lịch Việt Nam, Thổ Chu vẫn còn là cái tên khá lạ với nhiều du khách. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu, nằm ngoài khơi Tây Nam, thuộc tỉnh AnGiang. Quần đảo này gồm 8 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Thổ Chu là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu Thổ Châu.

Về vị trí, Thổ Chu cách Phú Quốc hơn 100km và cách Rạch Giá khoảng 220km. Đây là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng ở vùng biển Tây Nam, nằm gần khu vực ranh giới vùng biển giáp Thái Lan và Campuchia. Chính vị trí xa đất liền, xa các tuyến du lịchphổ biến đã khiến Thổ Chu giữ được vẻ yên bình, hoang sơ hơn nhiều đảo khác.

Đảo Thổ Chu lớn có diện tích và tiềm năng nổi bật nhất về phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Đến đây, du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống của một vùng đảo xa: không quá đông đúc, không ồn ào, chưa có nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng bù lại sở hữu làn nước biển trong xanh, không khí trong lành và đời sống địa phương vẫn giữ nhiều nét mộc mạc.

Đảo Thổ Chu với cảnh sắc hoang sơ, đời sống bình dị của người dân. Ảnh: Tổng hợp

Đây cũng là lý do Thổ Chu phù hợp hơn với nhóm du khách thích khám phá, yêu biển đảo nguyên sơ và muốn trải nghiệm một chuyến đi chậm, thay vì tìm kiếm các khu nghỉ dưỡng đông đúc hay dịch vụ giải trí sôi động.

Muốn đến Thổ Chu, du khách cần lưu ý gì?

Trước đây, việc ra Thổ Chu tương đối khó khăn do phụ thuộc nhiều vào tàu biển và thời tiết. Tuy nhiên, từ ngày 19.1.2026, tuyến vận tải biển cao tốc Phú Quốc - Thổ Châu chính thức hoạt động, giúp việc kết nối với đảo thuận tiện hơn. Theo VietnamPlus, tuyếnnày do tàu cao tốc Superdong V khai thác, sức chở 275 ghế, chạy cố định từ thứ Hai đến thứ Bảy, tần suất 1 lượt/ngày.

Do đây vẫn là đảo xa, lịch tàu có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng to, gió lớn. Du khách nên kiểm tra lịch tàu trước chuyến, theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị thuốc cơ bản, vật dụng cá nhân cần thiết và không nên xếp lịch trở về quá sát nếu có chuyến bayhoặc công việc quan trọng ngay sau đó.

Tàu cao tốc di chuyển thuận tiện giữa Phú Quốc và Thổ Chu. Ảnh: IViVu

Đổi lại, những ai chấp nhận một hành trình có phần “kén khách” sẽ có cơ hội chạm vào một vùng biển đảo rất khác. Theo Báo An Giang, du khách đến Thổ Châu có thể trekking xuyên đảo, thuê tàu đi hòn Nhạn, hòn Cao, hòn Xanh, hoặc ra lồng bè câu cá, tận hưởngkhông gian yên bình của xứ biển đảo.