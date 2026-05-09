Gặp tỷ phú mong muốn đầu tư 10 tỷ USD vào VN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hợp tác lĩnh vực gì?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani, ngày 7/5. Ảnh: TTXVN

Chiều 7/5, tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Trong số đó có Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Adani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong đó hạ tầng, năng lượng và logistics là các trụ cột then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Tập đoàn Adani là một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong việc triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics. Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh sự quan tâm và các đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới, Việt Nam mong muốn Tập đoàn Adani nghiên cứu, tham gia hợp tác không chỉ dừng ở từng dự án riêng lẻ, mà hướng tới khả năng tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển - logistics - năng lượng.

Theo đó, hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Adani, hoạt động hiệu quả, an toàn, thành công và bền vững tại Việt Nam.

Tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ từng mong muốn đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam

Trước đó, vào tháng 7/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng tiếp tỷ phú Gautam Adani. Khi đó, người đứng đầu Tập đoàn Adani đã báo cáo về hoạt động và tầm nhìn phát triển của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn đầu tư chiến lược dài hạn, với tổng vốn dự kiến lên tới 10 tỷ USD, trong các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn.

Adani hiện là tập đoàn đa quốc gia của Ấn Độ, có trụ sở tại Ahmedabad. Tập đoàn được thành lập năm 1988 bởi tỷ phú Gautam Adani.

Adani hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cảng biển, sân bay, năng lượng, truyền tải điện, khai khoáng, khí tự nhiên, hạ tầng và quốc phòng.

Theo xếp hạng tài sản toàn cầu, ông Gautam Adani hiện là tỷ phú giàu thứ 2 tại Ấn Độ, đồng thời cũng nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới (xếp thứ 24, theo Forbes), với khối tài sản lên tới hơn 81 tỷ USD.