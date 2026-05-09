Hà Nội làm rõ thông tin cấm toàn bộ xe chạy xăng từ 1/7 tại vùng lõi Hoàn Kiếm

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, từ 1/7 tới đây, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn sẽ cấm xe xăng theo lộ trình. Thực chất, các phương tiện hiện nay vẫn bị cấm do khu vực này hạn chế phương tiện để phục vụ phố đi bộ từ chiều thứ Sáu đến tối Chủ nhật hằng tuần.

"Thành phố rất thận trọng bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Các giải pháp đang được nghiên cứu để mở rộng khi bố trí đầy đủ hạ tầng", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ.

Dự kiến, ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1".

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 1 (1/7/2026 - 31/12/2026) triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm.

Trong đó, vùng đệm có diện tích 1,65 km2, bao quanh: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ.

Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm bao gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Diện tích 0,5 km2; dân số khoảng 20.000 người.

Từ 1/7, đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, không lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không thuộc đối tượng trên (xe máy xăng cá nhân), trong giai đoạn 3 tháng, từ 1/7/2026 đến ngày 1/10/2026 người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đến ngày 1/7/2026, dừng lưu thông trong khung giờ từ 18h thứ 6 - 24h thứ Sáu; từ 6h - 24h (Thứ Bảy, Chủ nhật).