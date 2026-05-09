4 tháng khởi công 10 dự án gần 20 tỷ USD, TP.HCM làm việc với 'tốc độ tên lửa'

Thông tin được ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tại phiên họp kinh tế xã hội chiều 8/5.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đây là sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành và địa phương liên quan.

"Tôi đặc biệt biểu dương Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành và các địa phương đã làm việc thần tốc, làm việc với "tốc độ tên lửa". Chỉ trong vài tháng, Thành phố đã khởi công đồng loạt nhiều dự án lớn”, ông Dinh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh: Trong 4 tháng, đã có 10 dự án hạ tầng chiến lược vốn đầu tư gần 20 tỷ USD khởi công tại TP.HCM.

Việc này đẩy nhanh tiến độ đầu tư đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp về môi trường đầu tư tại Thành phố. Đặc biệt nhiều thủ tục đầu tư giải quyết ratt61 nhanh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói thêm năm 2026, chỉ tiêu đầu tư công của TP.HCM khoảng 150.000 tỷ đồng. Nhưng riêng 10 dự án chiến lược khởi công trong 4 tháng đầu năm lên đến 520.000 tỷ đồng. Phần đóng góp lớn vào tăng trưởng của Thành phố này hầu hết đến từ động lực khu vực ngoài nhà nước.

Hiện các sở, ngành đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục đầu tư, để trước ngày 2/7 khởi công đồng loạt nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, nhiều dự án có vốn hàng chục đến gần 100.000 tỷ đồng/dự án như đường sắt Thủ Thiêm Long Thành hơn 85.000 tỷ đồng; cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 92.600 tỷ đồng.

Hay Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng; Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành vốn đầu tư 51.000 tỷ đồng; liên cảng Cát Lái - Phú Hữu gần 9.000 tỷ đồng...

Để đảm bảo tăng trưởng 2 con số, thu gân sách đạt 1 triệu tỷ đồng như nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu đánh giá đúng thực chất các động lực tăng trưởng, khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị.

Các dự án khởi công 4 tháng đầu năm 2026 phần được đầu tư từ vốn tư nhân.

Các địa phương phải tập trung phân tích sâu các trụ cột tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, dư địa phát triển và đề xuất giải pháp tạo đột phá cho từng lĩnh vực.

Đặc biệt, về giải ngân đầu tư công, là chỉ tiêu đóng góp rất lớn vào tăng trưởng, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu không "phấn đấu, quyết tâm" mà phải đạt cho được 100% theo cam kết.

Năm 2026, TP.HCM được Thủ tướng giao chỉ tiêu đầu tư công là 147.599 tỷ đồng.

Hiện giải ngân đầu tư công của TP.HCM mới đạt hơn 10%, chưa đạt mục tiêu 15% trong tháng 4 như kế hoạch đề ra.

Trong cuộc họp về đầu tư công ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra các mục tiêu cụ thể: Tháng 5 phải giải ngân đầu tư công đạt trên 20%, quý 2 phải đạt 40–45%; quý 3 đạt 70% và cả năm đạt 100%.

Bên cạnh nhóm dự án khởi công mới, TP.HCM cũng đưa nhiều dự án vào vận hành trong đầu năm.

Kết quả giải ngân đầu tư công được dùng làm tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn với thi đua, khen thưởng và phân bổ ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu khắc phục dứt điểm các tồn tại, tăng cường kiểm tra thực địa và tháo gỡ vướng mắc trong các khâu như giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đấu thầu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tiến độ.

Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân các dự án lớn như bồi thường hạ tầng tại Hóc Môn, tuyến metro số 2, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2, và đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính xây dựng hệ thống đánh giá KPI và công khai tiến độ giải ngân hàng tháng; kiên quyết thay thế các đơn vị yếu kém.