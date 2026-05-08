Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ khởi công trước ngày 2/7

Theo Hà Linh | 08-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Loạt dự án hạ tầng của TP.HCM đang gấp rút hoàn thiện, khởi công trước 2/7, trong đó có Metro Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Thông tin trên được ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM nêu tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026, chiều 8/5.

Cụ thể, loạt dự án hạ tầng trọng điểm dự kiến khởi công trước ngày 2/7, nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Các sở, ngành đang trung hoàn tất thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện khởi công đúng thời điểm.

Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông có nhiều dự án quy mô lớn, đáng chú ý là cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành; đường sắt Thủ Thiêm Long Thành; cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu ; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương...

Cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng dự kiến khởi công trước ngày 2/7.

Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học công nghệ, trường học... cũng khởi công trong dịp này.

Ở lĩnh vực giáo dục, TP.HCM dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án trường học với 1.251 phòng học được xây mới, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Đồng thời, Thành phố khởi công khoảng 100 dự án trường học mới với hơn 1.500 phòng học.

Trong chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, đảm bảo tăng trưởng 2 con số, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, lập danh mục các dự án trọng điểm dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước ngày 2/7.

Dự án được đề xuất xây dựng 2 đảo nhân tạo phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan để làm cơ sở triển khai.

UBND TP.HCM giao Tập đoàn Vingroup lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) theo cơ chế đặc thù phát triển Thành phố.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến vượt biển dài hơn 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa.

Công trình gồm gần 3 km đường dẫn hai đầu, khoảng 8 km cầu và 3,1 km hầm dìm dưới biển, quy mô 6-8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 92.600 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ bố trí toàn bộ nguồn vốn, kể cả chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mới đây, Vingroup cũng đề xuất phương án xây dựng 2 đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển này, nhằm phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Hai đảo nhân tạo được đề xuất sẽ đóng vai trò điểm trung gian kỹ thuật trên tuyến, giúp rút ngắn khẩu độ cầu hoặc chiều dài hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ cứu nạn và bảo trì.

Ngoài ra, các đảo này còn có tác dụng giảm ảnh hưởng của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ công trình trong điều kiện hải văn phức tạp tại khu vực cửa biển.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2029.

TP.HCM giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, hướng đến GRDP đạt 200 tỷ USD

Theo Hà Linh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo 'đại bàng' bán dẫn hàng đầu thế giới sang Việt Nam, nói gì về chiến lược hoạt động tiếp theo?

Lãnh đạo 'đại bàng' bán dẫn hàng đầu thế giới sang Việt Nam, nói gì về chiến lược hoạt động tiếp theo? Nổi bật

Khấu trừ Thuế GTGT với trường hợp mua chậm, trả góp: Doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh tờ khai liên tục

Khấu trừ Thuế GTGT với trường hợp mua chậm, trả góp: Doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh tờ khai liên tục Nổi bật

Trên công trường dự án hơn 1.800 tỷ đồng 'phá núi mở đường' của Quảng Ninh

Trên công trường dự án hơn 1.800 tỷ đồng 'phá núi mở đường' của Quảng Ninh

16:33 , 08/05/2026
Dự án 26.000 tỷ đồng thách thức bậc nhất cả nước: Phải huy động quân đội hỗ trợ, chỉ còn hơn 1 tuần để hoàn thành đoạn tuyến quan trọng

Dự án 26.000 tỷ đồng thách thức bậc nhất cả nước: Phải huy động quân đội hỗ trợ, chỉ còn hơn 1 tuần để hoàn thành đoạn tuyến quan trọng

16:06 , 08/05/2026
TP.HCM giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, hướng đến GRDP đạt 200 tỷ USD

TP.HCM giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng ngành, hướng đến GRDP đạt 200 tỷ USD

15:30 , 08/05/2026
Hình hài xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội và cơ chế vận hành ra sao?

Hình hài xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội và cơ chế vận hành ra sao?

15:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên