Trên công trường dự án hơn 1.800 tỷ đồng 'phá núi mở đường' của Quảng Ninh
Dự án mở rộng quốc lộ 279 thuộc tỉnh Quảng Ninh được xác định là dự án siêu khó khi chủ đầu tư phải bốc xúc hơn 3 triệu m3 đất đá để nắn tuyến, hạ dốc, hạ độ cao, khắc phục hoàn toàn các điểm đen mất an toàn giao thông tồn tại nhiều năm qua trên tuyến quốc lộ này.
08-05-2026
Video: Quyết tâm thông tuyến quốc lộ 279 trong tháng 6/2026.
Những ngày này, trên công trường dự án mở rộng quốc lộ 279 tấp nập người và phương tiện phục vụ thi công dự án. Ghi nhận của PV báo Tiền Phong, tranh thủ thời tiết thuận lợi và để bù đắp phần khối lượng bị chậm, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa phương tiện, nhân lực và tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục.
Một số đoạn trên tuyến đã hoàn thành tạo nền đường và sẵn sàng cho quá trình thảm nhựa. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục. Ưu tiên triển khai các hạng mục đã có mặt bằng và khối lượng, bảo đảm tuân thủ nghiêm thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật công trình.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh, thông tin dự án phải bốc xúc trên 3 triệu m3 đất để nắn tuyến, hạ dốc dẫn đến dự án này gặp khó khăn do khối lượng đào sâu, đắp cao lớn. Các công trình ngầm trên tuyến phức tạp, phải xử lý trong quá trình thi công.
Ngoài ra, tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao và vẫn phải đảm bảo giao thông đi lại trong quá trình thi công nên việc triển khai phải hết sức thận trọng, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết phương tiện phải thường xuyên điều chỉnh, khiến việc tổ chức thi công chỉ có thể thực hiện từng phần.
Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Phạm Phúc Quảng - Phó trưởng Ban Quản lý, cho biết, từ bài toán khó dự án phải bóc tách lượng lớn đất đá để hạ nền đường, xóa điểm đen giao thông, ban đã tham mưu tỉnh Quảng Ninh sử dụng số đất đá này để phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án đầu tư công khu vực TP. Cẩm Phả và TP. Hạ Long cũ, từ đó giảm tối đa chi phí đầu tư công liên quan đến nguồn vật liệu san lấp cho tỉnh.
Để đảm bảo chống sạt lở, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu và đơn vị tư vấn, giám sát tổ chức nhiều biện pháp thi công kè chống ta luy tại các vị trí có địa hình khác nhau như khoan cọc nhồi, đổ bê tông theo từng ô hoặc trải thảm lưới sắt và phun trực tiếp bê tông lên bề mặt ta luy.
Cùng với đó, tuyến cầu vượt nối với quốc lộ 18 đang được đẩy mạnh xây dựng các trụ mố cầu. Các nhà thầu đã hoàn thành đúc sẵn dầm chữ I và super-T, thi công cọc khoan nhồi, mố, trụ cầu, đồng thời chuẩn bị lắp dầm và thi công bản mặt cầu nhánh.
Hiện nay, dự án đang triển khai thi công gấp rút trên công trường để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Phần thi công đào hạ nền đã đạt 80% khối lượng. Các nhà thầu đang triển khai thi công thảm bên trái tuyến, chiều dài 3,5km.
Để bảo đảm tiến độ chung, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu chủ động ký hợp đồng cung ứng vật liệu, sẵn sàng tập kết về công trường theo tiến độ từng hạng mục, tránh gián đoạn chuỗi thi công; bố trí các tổ giám sát tiền phương, thực hiện nghiệm thu theo hình thức “cuốn chiếu” nhằm tổ chức thi công đồng bộ, liên hoàn.
Quốc lộ 279 đoạn Thống Nhất - Quang Hanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong liên kết vùng. Tuyến đường là trục chính kết nối cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với các phường Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, góp phần giảm tải lưu lượng cho quốc lộ 18. Đồng thời kết nối trực tiếp đến trục đại lộ trung tâm hành chính mới đang được tỉnh Quảng Ninh quy hoạch, đầu tư xây dựng tại xã Thống Nhất.
Dự án được triển khai từ tháng 5/2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.840 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 8,1km, được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông…
Trên tuyến bao gồm mở rộng cầu Diễn Vọng và xây dựng 2 nút giao khác mức dạng hoa thị, gồm nút giao với quốc lộ 18 tại đầu tuyến và nút giao Đồng Lá tại cuối tuyến. Tỉnh Quảng Ninh được xác định là dự án siêu khó khi vừa hạ thấp độ cao, vừa nâng nền đường và làm hệ thống cầu vượt giao cắt để xóa điểm đen mất ATGT tồn tại hàng chục năm qua.
Hiện tại, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm trên tuyến, kết nối trực tiếp về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh để theo dõi, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Với quyết tâm cao, chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu thông tuyến vào cuối tháng 6/2026 và hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.
Sơ đồ dự án mở rộng quốc lộ 279. Ảnh: Google maps.
Theo Quốc Nam
Báo Tiền Phong
