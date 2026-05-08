Dự án 26.000 tỷ đồng thách thức bậc nhất cả nước: Phải huy động quân đội hỗ trợ, chỉ còn hơn 1 tuần để hoàn thành đoạn tuyến quan trọng

Phấn đấu thông xe kỹ thuật đoạn tuyến dài 62km thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào ngày 19/5

Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hoạt động thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh dự án đang tiến gần mốc quan trọng vào ngày 19/5 tới đây.

Theo ông Đặng Tiến Thắng - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án giai đoạn 1, trên công trường đang triển khai 132 mũi thi công cầu, hầm, đường, với gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân sự. Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường 17m lên 22m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Đơn vị thi công hiện huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thảm nhựa mặt đường. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 8.726/14.628 tỷ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng).

Theo kế hoạch, tới ngày 19/5, dự án sẽ thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 62km từ cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến xã Đông Khê (Cao Bằng). Các phân đoạn còn lại sẽ được thông trên nền đường. Vào tháng 12, đơn vị sẽ hoàn thành 93km từ Đồng Đăng tới Đông Khê trên quy mô nền đường 22m.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại buổi kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Sau khi nghe báo cáo, đồng thời ghi nhận những thách thức đặt ra với lực lượng thi công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh biểu dương nỗ lực của các đơn vị, cũng như nhấn mạnh quyết tâm triển khai đồng bộ việc mở rộng nền đường lên 22m.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp cùng chính quyền tỉnh Cao Bằng để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về nguồn vốn. Bên cạnh đó, các nhà thầu cần tăng cường huy động máy móc, thiết bị, tận dụng tối đa thời gian thi công trước mùa mưa.

“Việc xây dựng dự án phải bảo đảm các yếu tố nhanh, đúng, trúng, đủ, hiệu quả và an toàn”, ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Tuyến cao tốc 26.000 tỷ đồng thách thức bậc nhất cả nước, phải huy động quân đội hỗ trợ

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, kinh phí khoảng 26.000 tỷ đồng. Với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất trên cả nước.

Công trình được triển khai đầu tư theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được thực hiện trên chiều dài 93,3km, gồm 64 cây cầu vượt bắc qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối và các tuyến tỉnh lộ. Giai đoạn 2 mở rộng 93,35km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26,47km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Khi hoàn thành, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh kết nối với hai cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn để hình thành trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, kết nối giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang các nước Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho vùng Đông Bắc.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, vào tháng 2, Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026”, đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 trước 19/5. Vào ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ xuất quân và phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện chiến dịch này, qua việc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ.

Vào chiều ngày 6/5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852 đang thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị cho biết, thời gian qua, gần 30 cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp, tích cực tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công thực hiện nhiều phần việc như: xây dựng, gia cố mương thoát nước; xây kè đá; đổ bê tông suối cạn; làm rọ đá và các công trình phụ trợ theo yêu cầu của đơn vị thi công.