Tuyến cao tốc 'xuyên rừng đẹp nhất' Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đưa ra kiến nghị gì?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, ngày 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về hai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và tỉnh hình giải ngân vốn dự án của các địa phương.

Qua theo dõi, đánh giá, tiến độ triển khai 2 dự án cao tốc trên đều chậm so với kế hoạch. Ông Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cùng thẳng thắn phân tích, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, tìm tiếng nói chung để quyết liệt triển khai.

Về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), đây là công trình có tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng, chiều dài khoảng 66km, được thực hiện theo phương thức PPP.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Theo báo cáo tại cuộc họp, chiều dài tuyến nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 55km. Trong đó, 33km thuộc phạm vi đất rừng đã được điều chỉnh ra đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp. Với 22km còn lại, tổng số hộ bị ảnh hưởng 927 là trường hợp. Đến ngày 1/5, tỉnh đã chi trả được 207 hộ/590 hộ được phê duyệt với số tiền 219/610 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36%. Hiện địa phương đã thực hiện bàn giao mặt bằng đợt 1, đợt 2 cho doanh nghiệp dự án với diện tích khoảng hơn 53ha.

Về phương án bố trí tái định cư, các hộ dân có nhu cầu sẽ được bố trí 290 lô thuộc địa bàn phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2 và Đạ Tẻh 2.

Trong đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Đạ Huoai dự kiến đến ngày 30/6 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án tái định cư tại xã Bảo Lâm 1 dự kiến bàn giao đợt 1 khoảng 71 lô trong tháng 6 và hoàn thành dự án trong năm nay. Dự án tái định cư tại phường B'Lao dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7.

Theo đánh giá, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã khởi công vào ngày 19/12/2025 theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư liên quan đến dự án còn chậm. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chưa hoàn thành và trình thẩm định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Với việc công tác giải phóng mặt bằng bị chậm tiến độ, tại cuộc họp, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị các địa phương ưu tiên giải phóng mặt bằng tại một số vị trí trọng điểm, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đồng hành chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng; tập trung toàn lực, tận tâm, tận lực, triển khai từng giờ, từng ngày với tinh thần quyết liệt, không để chậm trễ.