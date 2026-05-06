Tin vui: Ngay cuối tuần này, hàng triệu lao động có thể cải thiện lương hưu với chính sách mới này

Từ 10/5/2026, thêm kênh tích lũy để tăng lương hưu từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Từ ngày 10/5/2026, Nghị định 85/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý đầy đủ cho bảo hiểm hưu trí bổ sung tại Việt Nam. Theo Điều 1 Nghị định 85/2026/NĐ-CP , bảo hiểm hưu trí bổ sung là cơ chế được xây dựng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nhằm bổ sung thêm một nguồn thu nhập ngoài hệ thống bảo hiểm bắt buộc. Đây là chính sách mang tính tự nguyện, cho phép người lao động chủ động tham gia để tích lũy tài chính dài hạn.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, người lao động và người sử dụng lao động được tự nguyện tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua doanh nghiệp quản lý quỹ. Việc tham gia không phải là điều kiện bắt buộc trong tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động và không được gắn với đánh giá thi đua, khen thưởng hay phúc lợi, qua đó bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người lao động.

Điểm đáng chú ý là mức đóng không cố định như bảo hiểm xã hội bắt buộc mà được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5. Điều này giúp người lao động linh hoạt trong việc lựa chọn mức đóng phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu tích lũy của mình.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, nguồn hình thành quỹ hưu trí bổ sung bao gồm khoản đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và phần sinh lời từ hoạt động đầu tư. Nhờ đó, ngoài việc tích lũy trực tiếp, người tham gia còn có cơ hội gia tăng tài sản thông qua đầu tư, góp phần nâng cao tổng mức lương hưu trong tương lai.

Người lao động được linh hoạt nhận tiền, bảo đảm quyền thừa kế

Một trong những nội dung quan trọng của chính sách này là việc thiết lập tài khoản hưu trí cá nhân cho từng người lao động. Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, mỗi người tham gia được mở tài khoản riêng để ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, hạch toán kết quả đầu tư và thực hiện chi trả khi đủ điều kiện hưởng.

Đặc biệt, khoản 3 Điều 16 quy định rõ người lao động được sở hữu toàn bộ phần đóng góp của mình và phần sinh lời từ đầu tư. Đồng thời, nếu đáp ứng điều kiện theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, người lao động còn được hưởng cả phần đóng góp từ phía doanh nghiệp.

Về hình thức nhận tiền, khoản 2 Điều 24 Nghị định 85/2026/NĐ-CP cho phép người lao động lựa chọn nhận chi trả hằng tháng, nhận một lần hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Ngoài ra, quyền lợi của người tham gia còn được bảo đảm trong trường hợp rủi ro. Theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, nếu người lao động qua đời, người thừa kế hợp pháp sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi từ tài khoản hưu trí cá nhân theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Nghị định 85/2026/NĐ-CP đã bổ sung thêm một cơ chế quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, giúp người lao động có thêm lựa chọn để cải thiện thu nhập khi về già. Với đặc điểm tự nguyện, linh hoạt và bảo đảm quyền sở hữu tài sản, bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động sau khi kết thúc tuổi lao động.