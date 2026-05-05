Một tỉnh đã đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại 1, có thể là thành phố thứ 8 của Việt Nam?

Tại cuộc họp chiều 4/5 về xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hiện trạng, đại diện Sở Nội vụ cho biết Bắc Ninh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, địa phương đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với diện tích 4.700 km2, dân số khoảng 4 triệu, tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường 33%, cùng các chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về tiêu chuẩn đô thị loại 1, Bắc Ninh đạt 13/15 tiêu chí, còn 2 tiêu chí tiếp tục hoàn thiện gồm tỷ lệ phường đạt đô thị loại 2 và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh dự kiến thành lập thêm 13 phường từ các xã hiện có, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99, gồm 46 phường và 43 xã.

VnExpress dẫn lời Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, có thể thuê tư vấn chuyên môn để nâng cao chất lượng tài liệu. Dự kiến địa phương sẽ hoàn thiện báo cáo để trình Ban Chấp hành Trung ương trong tuần tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết nếu đề án được chấp thuận chủ trương, Bắc Ninh sẽ là địa phương thứ 8 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ông yêu cầu các đơn vị làm rõ lợi thế riêng của tỉnh về kinh tế, công nghiệp, thu hút đầu tư, văn hóa và bản sắc.

Năm ngoái, Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập thành Bắc Ninh. Sau sáp nhập, quy mô kinh tế của tỉnh đạt khoảng 439,8 nghìn tỷ đồng (số liệu 2024), chỉ xếp sau TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của tỉnh Bắc Ninh mới nằm ở khả năng cộng hưởng của hệ thống khu công nghiệp (KCN) khổng lồ. Việc gộp 16 KCN hiện hữu của Bắc Ninh với mạng lưới sản xuất năng động của Bắc Giang đã tạo ra một dải công nghiệp liên hoàn, giải quyết triệt để bài toán khan hiếm quỹ đất công nghiệp tại Bắc Ninh trước đây.

Quan trọng hơn, sự kết hợp này hình thành một chuỗi cung ứng linh kiện điện tử và bán dẫn khép kín: từ các trung tâm lắp ráp thành phẩm quy mô lớn của Samsung, Amkor đến hệ thống công nghiệp phụ trợ, linh kiện dồi dào từ phía Bắc Giang. Đây chính là "thỏi nam châm" đặc biệt hấp dẫn các dòng vốn FDI công nghệ cao, biến Bắc Ninh mới thành cứ điểm quan trọng trong bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tọa lạc tại vị trí "vàng" trên hai hành lang kinh tế then chốt, tỉnh Bắc Ninh mới sở hữu lợi thế logistics khó có địa phương nào sánh kịp. Việc quản lý thống nhất các trục giao thông trọng điểm không chỉ giúp giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa tới sân bay Nội Bài và các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, mà còn tạo ra một không gian đô thị công nghiệp đồng bộ.

Cũng năm 2025, GRDP của Bắc Ninh ước đạt 10,27%. Đây là mức tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh trở thành một trong 6 địa phương trên cả nước đạt được cột mốc này. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt trên 522.618 tỷ đồng.

Ngành kinh tế chủ lực là "Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học" có mức tăng mạnh trên 20%, nhờ sự đóng góp từ các tập đoàn lớn như Samsung, Amkor và các dự án FDI mới.

Việt Nam hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai. Trong đó, Đồng Nai chính thức lên thành phố từ ngày 30/4 vừa qua.