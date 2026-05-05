Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Theo Anh Văn | 05-05-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Tổ trưởng Tổ công tác thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 797 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ (Tổ công tác).

Theo đó, Thủ tướng cử Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Tổ trưởng Tổ công tác thay ông Bùi Thanh Sơn đã thôi làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: VGP)

Các nội dung khác của Quyết định số 713 của Thủ tướng về thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ không thay đổi.

Theo Quyết định số 713, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ để chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực và các điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ thời gian tới.

Từ đó, vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan và sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên theo dõi sát tình hình, cập nhật, trao đổi, thông tin, đề xuất, kiến nghị, kịp thời, tổng hợp báo cáo các vấn đề có liên quan.

Các bộ, cơ quan liên quan là thành viên tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát, kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo.

Định kỳ thứ ba hằng tuần hoặc theo yêu cầu của tổ trưởng, cơ quan thường trực của tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

