Tháo gỡ chính sách tái định cư cho 'siêu dự án' Khu đô thị Olympic, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 5/5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn thành phố và tình hình giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình trọng điểm.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được các sở, ngành và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Đối với 3 dự án cầu qua sông Hồng gồm: cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến nay đã cơ bản được tháo gỡ, các địa phương đang tập trung hoàn thành theo tiến độ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Liên quan các dự án giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc, với dự án đường Vành đai 2,5, hiện đã có 6 đoạn được giải phóng mặt bằng, 7 đoạn còn lại đang được các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch; Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án đường Tây Thăng Long; Dự án Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai; Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70… cũng đang được địa phương triển khai khẩn trương, phấn đấu bảo đảm tiến độ chung của thành phố.

Đối với các dự án lớn như: Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu, Phú Diễn; Dự án Khu đô thị đa mục tiêu… đến nay không còn vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư, các địa phương đang tiếp tục tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã, phường cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án và tiến độ theo yêu cầu của Thành ủy, Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ rõ vẫn còn một số địa bàn chưa quyết liệt trong công tác này, có nơi phải gia hạn tiến độ. Do đó, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, kéo dài thời gian. Các sở, ngành liên quan cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

“Về tiến độ thực hiện các dự án, tôi đề nghị các đơn vị thực hiện đúng cam kết. Công việc triển khai phải đảm bảo làm nhanh, làm hiệu quả, làm quyết liệt và làm đến cùng”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.