Tạm hoãn xuất cảnh đối với những ai có tên trong danh sách sau

Thư Lương | 05-05-2026 - 17:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 người là đại diện pháp luật của các công ty.

Ngày 4/5/2026, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã công khai thông tin 7 người là đại diện pháp luật của các công ty trên địa bàn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Khánh Hòa, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh.

Trong các thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thuế tỉnh Khánh Hòa cũng nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà các công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Nguồn: Thuế tỉnh Khánh Hòa

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế và cách tra cứu trên eTax Mobile

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh.

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm bảo đảm thu hồi nợ thuế cho ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng chặt chẽ, việc chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để tránh phát sinh những trở ngại khi làm thủ tục xuất cảnh. Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.

Chủ động tra cứu và hoàn thành nghĩa vụ thuế không chỉ giúp người nộp thuế tránh các biện pháp cưỡng chế, mà còn bảo đảm quá trình xuất cảnh diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn.

Thư Lương

An ninh tiền tệ

Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Tháo gỡ chính sách tái định cư cho 'siêu dự án' Khu đô thị Olympic, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chủ tịch tỉnh An Giang nói về 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên

