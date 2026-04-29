Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với những người có tên trong danh sách sau

Thư Lương | 29-04-2026 - 17:25 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 người là đại diện pháp luật của các công ty.

Ngày 29/4/2026, Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long đã công khai thông tin 3 người là đại diện pháp luật của các công ty trên địa bàn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Vĩnh Long, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh.

Trong các thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thuế cơ sở 9 tỉnh Vĩnh Long cũng nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà các công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Các trường hợp áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh là:

Cá nhân/chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân/chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cách tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh

Để tra cứu thông tin về việc có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không, người nộp thuế có thể thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile.

Trước hết, đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản VNeID mức 2. Sau khi đăng nhập thành công, chọn mục “Tra cứu thông báo”, sau đó kiểm tra tại các mục “Thông báo hành chính của CQT” và “Thông báo khác”. Trường hợp thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng trên ứng dụng.

Từ ngày mai, hàng triệu người dân ở tỉnh có quy mô kinh tế lớn thứ 4 cả nước đón tin vui

Từ ngày mai, hàng triệu người dân ở tỉnh có quy mô kinh tế lớn thứ 4 cả nước đón tin vui Nổi bật

Đồng Nai thông qua ba dự án hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng

Đồng Nai thông qua ba dự án hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng Nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

17:01 , 29/04/2026
Doanh nghiệp xăng dầu: Vì sao nơi lỗ nghìn tỷ, chỗ ăn nên làm ra?

Doanh nghiệp xăng dầu: Vì sao nơi lỗ nghìn tỷ, chỗ ăn nên làm ra?

16:41 , 29/04/2026
Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ có được hoàn thuế quý I đã nộp?

Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ có được hoàn thuế quý I đã nộp?

16:21 , 29/04/2026
Tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau khai thác trở lại sau hơn 1 tháng tạm dừng

Tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau khai thác trở lại sau hơn 1 tháng tạm dừng

15:43 , 29/04/2026

