Tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau khai thác trở lại sau hơn 1 tháng tạm dừng

Theo Vân Du | 29-04-2026 - 15:43 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phương tiện được lưu thông trên tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau sau gần 1,5 tháng tạm dừng khai thác.

Ngày 29-4, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Mỹ Thuận cho biết tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau sẽ chính thức đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút hôm nay.

Tốc độ tối đa khai thác của phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau là 80 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Các phương tiện không được tham gia giao thông trên tuyến cao tốc gồm: xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định; xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ không được đi trên đường cao tốc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người dân không giấu được niềm vui khi hay tin tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau được mở lại.

"Tuyến cao tốc mở lại giúp việc vận chuyển hàng hóa đi các địa phương trong khu vực và TPHCM được nhanh hơn. Thời gian được rút ngắn nên chúng tôi không còn lo việc tôm nguyên liệu bị ảnh hưởng đến chất lượng do di chuyển lâu" – ông Nguyễn Văn Giải (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau), phấn khởi nói.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư với quy mô 4 làn xe, có chiều dài tuyến chính 110,85 km. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và đoạn Hậu Giang – Cà Mau.

Tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau trước đó đã được đưa vào khai thác tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Lúc này, các nhà thầu thi công và đơn vị giám sát vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại.

Việc thi công trên đường đang khai thác mặc dù đã được thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như công nhân và thiết bị thi công.

Ngoài ra, do vừa thi công vừa phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn nên các đơn vị chủ yếu thi công vào ban ngày dẫn đến thời gian thi công bị kéo dài. 

Từ đó, chủ đầu tư đã quyết định tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau từ ngày 16-3 để hoàn thiện các hạng mục còn lại.


