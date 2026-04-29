883 chủ xe ô tô, xe máy bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong tuần từ ngày 20/4 đến ngày 26/4, qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đã phát hiện 883 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách các phương tiện phạt nguội bao gồm:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cách nộp phạt nguội online

Nộp phạt nguội thông qua Cổng Dịch vụ của Bộ Công an

Để thực hiện nộp phạt, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/.

Bước 2: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông”.

Bước 3: Chọn mục “Nộp phạt xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bước 4: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” sau đó thực hiện theo hệ thống để thực hiện nộp phạt.