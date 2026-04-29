Những ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ người hưởng, áp dụng từ ngày 1/7 tới.

Các nhóm được hưởng chính sách này bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cùng với đó là cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng…

Từ 1/7, người có mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ thuộc diện điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu, trợ cấp 8%.

Cũng theo dự thảo, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng sau khi được tăng 8% mà mức tiền nhận vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được hưởng tiếp những khoản tăng thêm.

Cụ thể, những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được thêm 300.000 đồng/tháng. Bộ Nội cũng đề xuất tăng thêm để đạt mức hưởng 3,8 triệu đồng/tháng với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, so với Nghị định số 75, dự thảo nghị định mới đã bổ sung thêm nhóm đối tượng thụ hưởng là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Việc đề xuất bổ sung nhóm trên, Bộ Nội vụ cho biết, đối tượng được thêm mới theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật BHXH số 41/2024/QH15 thì mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 3 Điều 23 được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định về điều chỉnh lương hưu (tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15).

Luật BHXH năm 2024 quy định, đối với người đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (từ 75 tuổi trở lên) nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Hiện nay, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7 người có mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ thuộc diện điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu, trợ cấp 8%.