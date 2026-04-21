Đề xuất tăng lương cơ sở đến 2,7 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Sáng 21/4, thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho biết, trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đại biểu, những năm gần đây, Nhà nước đã có những bước điều chỉnh tích cực khi nâng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, 2,34 triệu đồng/tháng, và dự kiến tiếp tục tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Song đại biểu cho rằng "vấn đề đặt ra hiện nay không còn là có tăng hay không, mà là tăng ở mức nào để vừa đảm bảo đời sống, vừa phù hợp với khả năng ngân sách, đồng thời tạo động lực phát triển khu vực công".

Theo đánh giá của đại biểu, mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để nói rằng đã bảo đảm cuộc sống cho đa số người làm khu vực công.

Mức này chỉ tăng khoảng 8,12% so với 2,34 triệu đồng hiện hành. Tức là cao hơn lạm phát bình quân năm 2025 (3,63%) và cũng cao hơn mức CPI bình quân quý I năm 2026 là 3,51%. Nên về danh nghĩa và khả năng thực tế, người hưởng lương ngân sách có thêm một phần thu nhập được dương. Đồng thời, mức tăng này khá gần với nhịp tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 của khu vực doanh nghiệp (khoảng 7,2%).

Song theo đại biểu Bình, mức tăng này chưa đủ để người khu vực công sống được bằng lương. Nhất là đối với người mới vào nghề, người không có nguồn thu bổ sung và người làm việc ở đô thị lớn.

Ông Bình nêu ví dụ, một công chức mới vào nghề với hệ số 1,86 chỉ đạt khoảng 4,7 triệu đồng/tháng (trước khi trừ bảo hiểm), trong khi chi phí sinh hoạt tối thiểu tại đô thị phổ biến từ 6-7 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa thu nhập và nhu cầu sống cơ bản.

"Hệ quả là người lao động khó sống độc lập bằng lương, phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập bổ sung, giảm động lực và chất lượng cuộc sống. Do đó, mức 2,53 triệu đồng chỉ đạt mục tiêu ổn định, chưa đạt mục tiêu bảo đảm đời sống", đại biểu Thạch Phước Bình nêu.

Bên cạnh đó cũng theo ông Bình, áp lực chi tiêu cũng không hề nhỏ. Ngay trong năm 2025, nhiều nhóm chi phí thiết yếu tăng nhanh hơn CPI chung. Ông chỉ ra, như nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng; thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng, đây là các khoản chi "khó né" của hộ gia đình công chức, viên chức.

"Vì vậy dù lương cơ sở tăng 8,12%, cảm nhận thực tế của nhiều người vẫn có thể là "đỡ hơn trước" chứ chưa đạt mức an tâm, nhất là khi còn nuôi con, thuê nhà, đi lại, học hành và chăm sóc y tế", ông Bình nêu.

Từ các phân tích thực tiễn về thu nhập và chi phí sống, đại biểu đề xuất mức tăng 2,65 đến 2,7 triệu đồng/tháng, theo đại biểu đoàn Vĩnh Long đây là mức tăng có ý nghĩa rõ rệt đối với nhóm có thu nhập thấp. Quan trọng hơn, mức này giúp thu hẹp khoảng cách với lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp, giảm áp lực thiếu hụt chi tiêu thiết yếu.

Đặc biệt trong bối cảnh giá cả các mặt hàng thiết yếu như nhà ở, y tế, điện nước tăng nhanh hơn CPI chung, việc tăng lương ở mức đủ lớn để cảm nhận được là hết sức cần thiết.

Theo đại biểu, về mặt cân đối ngân sách, mức 2,65 đến 2,7 triệu đồng/tháng có ưu điểm không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách nhà nước, có thể thực hiện nếu đi kèm tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi tiêu công, giảm các khoản chi kém hiệu quả. Và điểm mấu chốt là đạt được sự cân bằng giữa khả năng chi trả và yêu cầu cải thiện đời sống.

“Mức tăng 2,65 đến 2,7 triệu đồng/tháng là phương án tối ưu, để vừa đảm bảo tính khả thi, vừa tạo được bước cải thiện thực chất. Đồng thời mở đường cho các bước cải cách sâu hơn trong thời gian tới”, đại biểu Thạch Phước Bình nêu quan điểm.

Trước đó, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026. Theo đó, mức lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026. Theo Bộ Nội vụ, dù đã có bước điều chỉnh mạnh vào năm 2024 (tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 30%), song mức lương cơ sở hiện hành vẫn còn thấp so với khu vực doanh nghiệp. Cụ thể, mức 2,34 triệu đồng/tháng chỉ bằng khoảng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Do đó, các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết, tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.



