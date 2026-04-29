TP.HCM khởi công loạt công trình 142.000 tỷ đồng, định hình siêu đô thị mới

Sáng nay 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công 4 dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm quy mô lớn, với tổng mức đầu tư 142.000 tỷ đồng. Toàn bộ công trình được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) và vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự lễ khởi công tại đầu cầu Thủ Thiêm.

Các dự án bao gồm Metro Bến Thành - Thủ Thiêm ; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh; dự án xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính - chính trị Thành phố tại Thủ Thiêm; dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya.

Theo UBND TP.HCM, các dự án tại Thủ Thiêm triển khai sẽ tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng cho khu vực, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của Thành phố.

THACO làm Metro Bến Thành - Thủ Thiêm 46.295 tỷ đồng

Phối cảnh dự kiến tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. (Nguồn: THACO)

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 6,2km, có điểm đầu nối từ ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (phường Bến Thành) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm thuộc Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Dự án được UBND TP.HCM giao Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng.

Đây cũng là dự án TP.HCM xác định là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đồng bộ với các tuyến metro khác trong mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, Metro Bến Thành – Thủ Thiêm giữ vai trò then chốt trong việc kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế.

Tuyến này còn góp phần liên kết với các trục giao thông chiến lược, đặc biệt là toàn tuyến Metro số 2 nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi; tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành , mà giúp tăng khả năng kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Loạt dự án hạ tầng đang đẩy mạnh đầu tư định hình Khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo quy hoạch, toàn bộ tuyến metro này đi ngầm giữa trung tâm Thành phố, xuyên qua sông Sài Gòn và bố trí 6 nhà ga, gồm ga Hàm Nghi, ga Tố Hữu, ga Cung thiếu nhi, ga Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và ga Thủ Thiêm.

SunGroup xây Quảng trường, Trung tâm hành chính TP.HCM ở Thủ Thiêm

Cũng tại Khu đô thị Thủ Thiêm, UBND TP.HCM hôm nay đã khởi công 2 dự án án có ý nghĩa định hình khu đô thị Thủ Thiêm là xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính-chính trị Thành phố.

Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ngay khu lõi đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng.

Phối cảnh dự án Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm TPHCM. (Nguồn: TTNC Kiến trúc TP.HCM)

Toàn bộ dự án có diện tích sử dụng đất 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

Trong đó, Quảng trường trung tâm Thành phố với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng, phục vụ tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng. Dự án được quy hoạch với sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Trung tâm hành chính - chính trị của Thành phố, với tổng mức đầu tư 18.492,8 tỷ đồng, là tòa nhà với chiều cao 33 tầng (gồm 30 tầng nổi, 3 tầng hầm).

Tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, trung tâm dự kiến phục vụ 1.500–2.000 lượt công dân, doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Tòa nhà Trung tâm hành chính được bố trí tại vị trí trung tâm, với một mặt tiếp giáp quảng trường trung tâm. Mặt còn lại tiếp giáp không gian công cộng gồm cây xanh và hồ trung tâm, tạo sự kết nối giữa khu hành chính và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Phối cảnh Quảng trường trung tâm, nơi tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của Thành phố. (Nguồn: TTNC Kiến trúc TP.HCM)

Hai dự án thành phần còn lại sẽ khởi công sau là Trung tâm hội nghị - biểu diễn, quy mô khoảng 2.000 chỗ, với tổng mức đầu tư dự kiến 6.856 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, hầm để xe, với tổng mức đầu tư dự kiến 3.508,9 tỷ đồng.

Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM cũng thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc SunGroup) đầu tư.

Theo cam kết, nhà đầu tư sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án, hoàn thiện dự kiến trong 2 năm (2026 - 2028).

Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất với giá trị thanh toán tương ứng khoảng 22.135,62 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 7.455,58 tỷ đồng do ngân sách Thành phố thanh toán.

Trung tâm hành chính - Chính trị của TP.HCM nằm ngay lõi Thủ Thiêm, với mặt đường Tố Hữu.

SunGroup cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh

Một dự án có ý nghĩa đặc biệt với người dân TP.HCM cũng khởi công hôm nay là cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM trong khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu).

Hạng mục này nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Dự án này cũng triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn đầu tư.

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM là thành phần mở đầu của Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn, quy mô 147 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20.000 tỷ đồng, với công viên văn hoá được thiết kế theo 9 chương, mô phỏng những cột mốc ý nghĩa trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2 là Công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 138 ha, là đại dự án tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị hai bên bờ sông Sài Gòn.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành kịp chào mừng Quốc khánh 2/9 năm nay.

Theo thiết kế, dọc bờ sông Sài Gòn sẽ hình thành một “hành lang ký ức” - nơi người dân và du khách dạo bước, chiêm nghiệm lịch sử ngay trên mặt nước, nhìn về phía bến cảng năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Bên trong, hệ thống trưng bày được nâng cấp toàn diện với công nghệ số hóa, biến Bảo tàng Hồ Chí Minh thành điểm đến văn hóa - lịch sử hàng đầu không chỉ của TP.HCM mà của cả nước.

Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành, trục giao thông chính kết nối khu Nam với trung tâm TP.HCM và sông Sài Gòn . Đặc biệt, Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có tầm nhìn trực diện sang khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Vinhomes xây Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya 59.000 tỷ đồng

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) đầu tư. Dự án có tổng vốn khoảng 59.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 135.000 người cùng khoảng 60.000 học sinh sinh viên, vận hành chính thức từ năm 2035.

Dự án có quy mô khoảng 880 ha, là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu Tây Bắc TP.HCM, nằm trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn, kỳ vọng sẽ là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển đô thị tri thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút đầu tư và hình thành không gian đổi mới sáng tạo cho thành phố.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya có vị trí tiếp giáp nhiều dự án hạ tầng trọng điểm ở phía Tây Bác TP.HCM. (Ảnh: BĐS Westland).

Phát biểu tại lễ khởi công ở đầu cầu Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “ Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Thành phố nhận thức sâu sắc đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với TP.HCM.

"Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay, chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM. Khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới" , ông Được nói.

Loạt dự án cùng khởi công định hình Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực; sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

"TP.HCM được giao sứ mệnh đi đầu. Đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình hôm nay được khởi công chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế", ông Được nói thêm.