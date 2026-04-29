Gần 670km cao tốc, hơn 40km hầm đường bộ và loạt dấu ấn của Đèo Cả trên bản đồ hạ tầng giao thông Việt Nam

Các công trình của Đèo Cả đã góp phần xóa điểm đen tai nạn giao thông, hoàn thiện trục cao tốc Bắc Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương nơi dự án đi qua.

Khẳng định vị thế tại các công trình trọng điểm

Tính đến nay, Việt Nam đã đưa vào khai thác hơn 3.300 km cao tốc, trong giai đoạn 2026-2030, sẽ đầu tư thêm hơn 1.700 km cao tốc mới và nâng cấp các tuyến hiện hữu lên tiêu chuẩn cao hơn. Trong bức tranh hạ tầng sôi động ấy, dấu ấn của các "sếu đầu đàn" kinh tế tư nhân đang ngày càng rõ nét thông qua những công trình tầm cỡ.

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, HHV đã tham gia đầu tư, thi công và quản lý vận hành gần 670 km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 40 km hầm đường bộ.

Các công trình tiêu biểu của HHV đầu tư như chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2, Phú Gia - Phước Tượng… xoá các điểm đen tai nạn giao thông trên những cung đường đèo hiểm trở dọc miền Trung, các tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Trung Lương - Mỹ Thuận… góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực nơi dự án đi qua.

Riêng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 14.300 tỷ đồng, với chiều dài hơn 93km, trên tuyến có 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu. Toàn công trường huy động hơn 2.000 nhân sự, 900 máy móc thiết bị, triển khai đồng loạt 93 mũi thi công. Một số đoạn trên tuyến, nhà thầu đang tổ chức thi công mở rộng nền đường 17m lên 22m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Đến nay, tổng sản lượng thực hiện đạt 74% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến 19/5 dự án sẽ thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 62km từ cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến xã Đông Khê (Cao Bằng).

Bên cạnh dự án đầu tư, năm 2025 HHV đã hoàn thành thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km (dự án lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam) vượt tiến độ 8 tháng, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với kết cấu dầm bản rỗng hiện đại sớm 3 tháng so với yêu cầu.

Hiện tại, HHV đang triển tiếp tục tập trung nguồn lực thi công giai đoạn 2 hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và ba hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 600 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2026, HHV đã trúng thầu gói XL2 thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn với giá trị hơn 3.482 tỷ đồng, cùng dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng với giá trị hơn 1.460 tỷ đồng.

Ở phía Nam, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong những dự án PPP quan trọng do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu liên danh nhà đầu tư, trong đó HHV đảm nhiệm thi công gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo tính toán, giai đoạn 2026 - 2027, giá trị backlog của HHV ước khoảng 5.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho doanh nghiệp tăng trưởng trong trung hạn.

Mở rộng hoạt động quản lý vận hành

Cùng với việc tăng tốc trên các công trường, HHV tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực quản lý vận hành hạ tầng giao thông - mảng kinh doanh mang lại dòng tiền ổn định và bền vững. Trên quy mô toàn hệ thống, lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí do HHV quản lý trong năm 2025 đạt hơn 26,6 triệu lượt xe, tăng 10% so với năm 2024.

Đầu năm 2026, liên danh HHV đã trúng thêm các gói thầu quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong … qua đó tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực có dòng tiền ổn định và bền vững.

Theo dự báo, năm 2026, khi các đoạn tuyến cao tốc ở khu vực miền Trung hoàn thành đưa vào vận hành, và đấu nối trực tiếp vào hầm Cù Mông, hầm Đèo Cả, kết nối đồng bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam, tạo hiệu ứng cộng hưởng, góp phần gia tăng lưu lượng phương tiện trên các tuyến do HHV khai thác.

Tại hầm Đèo Cả, lưu lượng xe bình quân khoảng 9.500 lượt xe/ngày. Tuy nhiên, trong những dịp lễ, Tết, lưu lượng phương tiện qua hầm đã có thời điểm lên gần 20.000 lượt xe/ngày. Tại hầm Cù Mông, lưu lượng bình quân khoảng 5.000 lượt xe/ngày, vào dịp lễ, Tết, lưu lượng phương tiện qua hầm khoảng 9.000 lượt xe/ngày.

Tương tự, trên tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo, lưu lượng bình quân gần 10.000 lượt xe/ngày, nhưng vào các dịp lễ, tết thường tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, cao điểm Tết 2026, lưu lượng qua tuyến vượt 21.000 lượt xe/ngày.

Kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/5 và 1/5 dài ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh. Đại diện doanh nghiệp nghiệp cho biết, trong những ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần ngày thường. Mọi thông tin về lưu lượng, tình trạng hệ thống, các nguy cơ tiềm ẩn được cập nhật liên tục, chính xác.

Bên cạnh đó, để bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối và thông suốt các tuyến đường, hầm… các bộ phận từ điều hành trung tâm, kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đến tuần tra, bảo trì… đều được bố trí chia ca trực 24/24.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh qua từng năm, đặc biệt vào các dịp cao điểm, yêu cầu đối với công tác quản lý vận hành không chỉ dừng ở việc bảo đảm thông suốt, mà còn hướng tới tiêu chuẩn an toàn cao và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống.

Việc chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có UAV và duy trì hệ thống vận hành 24/24, kiểm soát đồng bộ từ trung tâm điều hành đến hiện trường không chỉ giúp các tuyến đường, hầm do HHV quản lý hoạt động ổn định, mà còn từng bước nâng cao chuẩn mực dịch vụ hạ tầng giao thông. Qua đó, củng cố nền tảng dòng tiền bền vững và tạo dư địa cho doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Năm 2026, HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 766 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18% và 14% so với năm 2025. Kết quả quý 1, công ty dự kiến đạt doanh thu hợp nhất khoảng 907 tỷ đồng, tăng 23 % so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 217 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25% so với quý 1/2025.



