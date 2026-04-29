Đồng Nai thông qua ba dự án hạ tầng giao thông, tổng mức đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được thông qua với tổng mức đầu tư hơn 65.500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM thuộc nhóm A với chiều dài khoảng 44,5 km, gồm 2 đoạn; tổng mức đầu tư khoảng 28.792,957 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện từ 2026 – 2028. Dự án cần thu hồi khoảng 213,6 ha, trong đó: xã Trị An khoảng 190,28 ha, xã Tân An khoảng 23,32 ha.

Dự án Xây dựng đường trên cao dọc quốc lộ 51, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 6,2km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt (phường Trấn Biên); điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân, cùng thuộc tỉnh Đồng Nai).

Dự án sẽ đầu tư xây dựng phần cầu cạn dài hơn 4,6km, quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với quy mô 6 làn xe. Đồng thời, thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành… theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Luật Đường bộ và pháp luật khác có liên quan. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 16.406 tỷ đồng, được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường: Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2029.

Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 44,6km gồm 2 đoạn. Đoạn 1, từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn 2, từ Trung tâm hành chính tỉnh đến Sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km. Dự án cũng đầu tư xây dựng nhà ga, depot và các công trình trên tuyến với tổng mức đầu tư hơn 65.500 tỷ đồng, được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường, xã gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030.

Các dự án được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 110 ngàn tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc thông qua các dự án trên đang tạo động lực phát triển liên kết các địa phương trong thành phố Đồng Nai sắp tới với Sân bay Long Thành và vùng Đông Nam Bộ.