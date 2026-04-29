Sẵn sàng thông xe cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dịp 30/4

Hướng dẫn lối vào từ đường Bưng Môn - Ảnh: Ban QLDA 85

Chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông

Các đơn vị liên quan thống nhất giai đoạn đầu khai thác sẽ chỉ cho xe dưới 9 chỗ vào cao tốc để giảm ùn tắc trên đường Bưng Môn.

Phương án tổ chức giao thông khai thác tạm thời trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ có hướng tiếp cận và phân luồng cụ thể tại đường Bưng Môn và nút giao Long Thành. Hướng lưu thông này có điều chỉnh về vị trí rời cao tốc so với trước đó.

Cụ thể, chiều từ khu vực Long Thành đi về hướng biển Vũng Tàu, phương tiện tiếp cận cao tốc từ quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn để nhập cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đây, xe lưu thông liên tục trên tuyến và rời cao tốc tại nút giao quốc lộ 56 (TP.HCM).

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ Bà Rịa (cũ) sẽ vào cao tốc ngay tại nút giao quốc lộ 56, di chuyển theo hướng về Long Thành. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện được phân luồng theo từng hướng cụ thể.

Nếu di chuyển về hướng Dầu Giây, phương tiện rẽ vào nhánh N7 bên phải để nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tiếp tục hành trình.

Nếu đi Biên Hòa hoặc TP.HCM, xe sẽ ôm cua trái tại nút giao Long Thành, nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành, sau đó có thể lựa chọn rẽ ra quốc lộ 51 hoặc đi thẳng về nút giao An Phú để vào trung tâm TP.HCM.

Hướng dẫn lối rời cao tốc tại nút giao Long Thành - Ảnh: Ban QLDA 85

Khai thác tạm 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 54km, chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 dài 16km, đoạn 2 dài hơn 18km (hai đoạn này qua địa bàn Đồng Nai), đoạn 3 dài gần 20km qua TP.HCM.

Theo kế hoạch, dịp 30/4 sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 dài hơn 37km. Còn 16km đoạn 1 sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác sau.

Để đảm bảo lưu thông an toàn, Ban QLDA 85 kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ lộ trình tiếp cận cao tốc từ quốc lộ 51. Đồng thời, đề nghị lực lượng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và những tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và dịp lễ.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng được kỳ vọng góp phần hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bước vào giai đoạn khai thác tạm để phục vụ người dân lưu thông an toàn.