Cấp sổ đỏ lần đầu có cần nộp đủ 16 loại giấy tờ?

Ông Sơn xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định từ khi mua, có đăng ký kê khai và có xác nhận tình trạng nhà và đất của UBND phường. Sau đó, ông còn đăng ký, kê khai vào các năm 1999, 2005 và 2014.

Hiện nay, ông Sơn thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất để đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu thành phần hồ sơ tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 151/2025/NĐ-CP , ông nhận thấy có tới 16 loại giấy tờ khác nhau. Trong đó có một số loại giấy tờ như quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chứng từ nộp phạt… mà ông cho rằng không thuộc trường hợp của mình vì không có vi phạm hành chính.

Ngoài ra, nhiều loại giấy tờ khác như hồ sơ thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất hoặc văn bản xác lập quyền đối với thửa đất liền kề… cũng không áp dụng với trường hợp của ông.

Ông Sơn hỏi, các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có bắt buộc phải nộp đầy đủ hay chỉ áp dụng theo từng trường hợp cụ thể?

Trường hợp người sử dụng đất không thuộc diện vi phạm hoặc không phát sinh các quan hệ pháp lý như thừa kế, chuyển nhượng thì có phải nộp các giấy tờ tương ứng hay không?

Ông đề nghị được hướng dẫn cụ thể để bảo đảm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định khi nộp tại UBND cấp xã.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ Nông Nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Thành phần hồ sơ nộp như ông nêu là áp dụng cho từng trường hợp tương ứng với từng nguồn gốc cụ thể.

Tuy nhiên, liên quan đến quy định này, tại Nghị định số 49/2026/NĐ-CP bãi bỏ và giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể về thành phần hồ sơ nộp và trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện.