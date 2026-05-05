Thông tin mới tại siêu dự án 16 tỷ USD: Thủ tướng giao Bộ Công an và ACV làm ngay hai việc gì?

Công trường dự án sân bay Long Thành vào cuối tháng 2/2026. Ảnh: Tiền phong

Dự án này là Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Thủ tướng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng đánh giá, đến nay, khối lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng. Trường hợp để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Thủ tướng giao nhiệm vụ gì cho Bộ Công an và ACV?

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các chủ thể tham gia dự án thực hiện nghiêm, đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến dự án.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt, các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề. Thứ nhất là kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành. Thứ hai là tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng; phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án; kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục khi đủ điều kiện.

Trong khi đó, ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công; đề nghị TP HCM, thành phố Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết.

ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Bên cạnh đó, các cơ quan đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chịu trách nhiệm, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho dự án với giá cả hợp lý; đồng thời chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công bảo đảm tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan dự án.

Siêu dự án 16 tỷ USD được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng (tương đương với khoảng 16 tỷ USD tại thời điểm lập dự án). Cuối năm 2025, một số hạng mục của dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành và đón các chuyến bay đầu tiên. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD).

Dự án đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo; Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai.

Theo các báo cáo, tổng sản lượng của dự án hiện đạt khoảng 76%, với nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành có thể vận hành như: Trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; đài kiểm soát không lưu; hạng mục đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay; hệ thống giao thông kết nối…