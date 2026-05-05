Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội: Một dự án không thể có quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay

Theo Trần Hoàng | 05-05-2026 - 18:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Ngày 5/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố xem xét, thông qua các nội dung gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; Báo cáo công tác triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn song hoàn toàn khả thi nếu có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý II phải đạt mức tăng trưởng khoảng trên 10%. Tuy nhiên, số liệu hiện nay cho thấy, nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn thì rất khó hoàn thành kịch bản này”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; xây dựng và đầu tư hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có mặt bằng.

Đặc biệt, đối với các dự án đầu tư công, cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đơn giá, hợp đồng, thủ tục để nhà thầu có thể triển khai thi công ngay, tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, đổi mới phương thức xử lý công việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cần mạnh dạn cải cách quy trình, giảm tối đa thủ tục trung gian. Một dự án không thể trải qua quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay. Đồng thời, phải hướng tới cơ chế “một đầu mối, một quy trình”, rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai dự án.

Liên quan triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Thắng khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND Thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về các vấn đề cụ thể như môi trường, chuyển đổi phương tiện theo Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 , Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời, tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị Thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Tạp chí xa xỉ hàng đầu châu Á gọi tên Nhà hát 12.756 tỷ đồng, quy mô 19,1 ha của Sun Group: "Sydney hãy nhường bước"

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7

Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7 Nổi bật

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Tạm hoãn xuất cảnh đối với những ai có tên trong danh sách sau

Tạm hoãn xuất cảnh đối với những ai có tên trong danh sách sau

17:36 , 05/05/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ

17:30 , 05/05/2026
Tháo gỡ chính sách tái định cư cho 'siêu dự án' Khu đô thị Olympic, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Tháo gỡ chính sách tái định cư cho 'siêu dự án' Khu đô thị Olympic, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

17:15 , 05/05/2026
Chủ tịch tỉnh An Giang nói về 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027

Chủ tịch tỉnh An Giang nói về 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027

16:45 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên