Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới đầu năm, quốc gia rộng cỡ đảo Phú Quốc dự tính rót hơn 6 tỷ USD vào Việt Nam

Theo Dy Khoa | 06-05-2026 - 07:23 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là quốc gia đầu tư rất lớn vào nước ta.

Mới đầu năm, quốc gia rộng cỡ đảo Phú Quốc dự tính rót hơn 6 tỷ USD vào Việt Nam- Ảnh 1.

Cục Thống kê cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ, là mức cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần; số dự án được cấp phép đạt 1.249 dự án, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực có dự án được cấp phép mới đầu tư lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Đối với vốn đăng ký điều chỉnh, cả nước có 316 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới ; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%....

Cách đây 1 tháng, Singapore cũng là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD (chiếm 35,9%). Tiếp đến là Trung Quốc với 417,5 triệu USD (chiếm 4,1%); Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với 256,8 triệu USD (chiếm 2,5%).

Năm ngoái, đã có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 12 tháng năm 2025. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 9,39 tỷ USD, chiếm 24,45% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 5,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 20,4% so cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông với số vốn lần lượt là 5,3 tỷ USD; 3,73 tỷ USD và 3,12 tỷ USD.

Singapore hiện sở hữu quy mô kinh tế đáng nể với GDP trên 600 tỷ USD, duy trì vị thế là một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng nhất thế giới. Với GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất toàn cầu (sắp tiến sát mốc 100.000 USD), nền kinh tế này vận hành dựa trên sự kết hợp giữa sản xuất công nghệ cao, dịch vụ tài chính và logistics. Đặc biệt, Singapore đóng vai trò là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn cho cả khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Singapore, đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Singapore đạt khoảng 1.653 tỷ SGD (tương đương hơn 1.200 tỷ USD). Trong đó, Châu Á là điểm đến lớn nhất, chiếm hơn 52% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Singapore.

Tính đến năm 2025, tổng diện tích đất của Singapore đã đạt khoảng 744,3km2 (lớn hơn đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 1,3 lần), tăng đáng kể so với con số khoảng 580km2 vào những năm 1960. Quốc đảo này bao gồm một hòn đảo chính hình thoi và hơn 60 hòn đảo nhỏ xung quanh. Sự gia tăng diện tích này là kết quả của chiến lược lấn biển bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, giúp quốc gia này mở rộng thêm khoảng 25% diện tích so với ban đầu.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
singapore, fdi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7

Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7 Nổi bật

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam? Nổi bật

Một tỉnh đã đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại 1, có thể là thành phố thứ 8 của Việt Nam?

Một tỉnh đã đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại 1, có thể là thành phố thứ 8 của Việt Nam?

21:03 , 05/05/2026
Thông tin mới tại siêu dự án 16 tỷ USD: Thủ tướng giao Bộ Công an và ACV làm ngay hai việc gì?

Thông tin mới tại siêu dự án 16 tỷ USD: Thủ tướng giao Bộ Công an và ACV làm ngay hai việc gì?

19:22 , 05/05/2026
Chủ tịch Hà Nội: Một dự án không thể có quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay

Chủ tịch Hà Nội: Một dự án không thể có quá nhiều vòng thẩm định như hiện nay

18:00 , 05/05/2026
Tạm hoãn xuất cảnh đối với những ai có tên trong danh sách sau

Tạm hoãn xuất cảnh đối với những ai có tên trong danh sách sau

17:36 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên