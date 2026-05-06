Mới đầu năm, quốc gia rộng cỡ đảo Phú Quốc dự tính rót hơn 6 tỷ USD vào Việt Nam

Cục Thống kê cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ, là mức cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần; số dự án được cấp phép đạt 1.249 dự án, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực có dự án được cấp phép mới đầu tư lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Đối với vốn đăng ký điều chỉnh, cả nước có 316 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới ; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%....

Cách đây 1 tháng, Singapore cũng là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD, chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD (chiếm 35,9%). Tiếp đến là Trung Quốc với 417,5 triệu USD (chiếm 4,1%); Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với 256,8 triệu USD (chiếm 2,5%).

Năm ngoái, đã có 113 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 12 tháng năm 2025. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 9,39 tỷ USD, chiếm 24,45% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 5,7 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 20,4% so cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông với số vốn lần lượt là 5,3 tỷ USD; 3,73 tỷ USD và 3,12 tỷ USD.

Singapore hiện sở hữu quy mô kinh tế đáng nể với GDP trên 600 tỷ USD, duy trì vị thế là một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng nhất thế giới. Với GDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất toàn cầu (sắp tiến sát mốc 100.000 USD), nền kinh tế này vận hành dựa trên sự kết hợp giữa sản xuất công nghệ cao, dịch vụ tài chính và logistics. Đặc biệt, Singapore đóng vai trò là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn cho cả khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Singapore, đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Singapore đạt khoảng 1.653 tỷ SGD (tương đương hơn 1.200 tỷ USD). Trong đó, Châu Á là điểm đến lớn nhất, chiếm hơn 52% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Singapore.

Tính đến năm 2025, tổng diện tích đất của Singapore đã đạt khoảng 744,3km2 (lớn hơn đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 1,3 lần), tăng đáng kể so với con số khoảng 580km2 vào những năm 1960. Quốc đảo này bao gồm một hòn đảo chính hình thoi và hơn 60 hòn đảo nhỏ xung quanh. Sự gia tăng diện tích này là kết quả của chiến lược lấn biển bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, giúp quốc gia này mở rộng thêm khoảng 25% diện tích so với ban đầu.