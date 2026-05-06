Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" làm sạch dữ liệu đất đai

Sáng 6-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg, cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, số thửa đất đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa; có 23,5 triệu thửa đất đã đáp ứng tiêu chí là "đúng, đủ, sạch, sống"; còn 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng, cần phải tiến hành bổ sung thông tin, đối soát và xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư. Số thửa đất chưa được xây dựng dữ liệu là khoảng 43,2 triệu thửa.

Theo Bộ NN-MT, khối lượng dữ liệu cần cập nhật bổ sung để đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống" hiện còn khoảng 38,4 triệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục làm sạch, trong đó có khoảng 20 triệu thửa đất cần đối khớp, xác thực lại chủ sử dụng đất.

Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 đến 8 triệu ha; lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện 3 địa phương gồm TPHCM, TP Hà Nội và TP Đà Nẵng đều khẳng định quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc thời gian của Chỉ thị; đặc biệt là mốc thời gian 30-6 triển khai kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương với các cơ sở dữ liệu khác…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng tiến độ triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Yêu cầu "không lùi thời gian triển khai"- Phó Thủ tướng khẳng định từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, trong đó "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn thay vì chỉ báo cáo theo kiểu "đã, đang và sẽ làm".

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6-2026.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III-2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV-2026.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN-MT, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin.