Công an phát thông báo mới về hộ chiếu trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 1/5/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chính thức triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước trên ứng dụng VNeID.

Việc triển khai này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình làm thủ tục, đồng thời là bước cụ thể hóa Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Để thực hiện, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động và đã cài đặt ứng dụng VNeID. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai cũng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện với các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản.

Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với người dưới 14 tuổi, thực hiện thông qua tài khoản của người đại diện hợp pháp.

Bước 2: Lựa chọn thủ tục hành chính.

Tại mục tìm kiếm, nhập từ khóa “hộ chiếu”, chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước, sau đó xác thực bằng passcode và tạo hồ sơ mới.

Bước 3: Hoàn thiện thông tin hồ sơ.

Hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin cá nhân từ dữ liệu định danh điện tử. Người dân kiểm tra lại, bổ sung các thông tin còn thiếu nếu có và thực hiện tải ảnh chân dung theo yêu cầu.

Ảnh chân dung cần bảo đảm nền trắng, rõ mặt, nhìn thẳng và được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Đồng thời, không đeo kính màu, không đội mũ và mặc trang phục nghiêm túc, đúng quy định.

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận.

Người dân lựa chọn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phù hợp để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Bước 5: Xác nhận nội dung đề nghị cấp hộ chiếu.

Khai báo đầy đủ thông tin liên quan; lựa chọn loại hộ chiếu và hình thức nhận kết quả (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; ưu tiên lựa chọn dịch vụ bưu chính để hộ chiếu được chuyển đến địa chỉ đăng ký).

Ngoài ra, người dân cần lưu ý một số trường hợp. Nếu vẫn còn hộ chiếu cũ thì phải nộp lại theo quy định. Trường hợp bị mất hộ chiếu, cần bổ sung tờ khai TK5 (tờ khai mất hộ chiếu phổ thông).

Bước 6: Gửi hồ sơ.

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ. Sau khi hoàn tất, người dân có thể theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng.

(Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)﻿