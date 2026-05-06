Nhiều thuê bao bắt đầu bị khóa SIM do chưa thực hiện xác thực

Theo Việt Linh | 06-05-2026 - 11:14 AM | Kinh tế số

Sau thời hạn yêu cầu chuẩn hóa thông tin theo Thông tư 08, nhiều thuê bao bắt đầu bị khóa SIM do chưa thực hiện xác thực dữ liệu sinh trắc học theo quy định.

Sáng 5/5, ghi nhận tại nhiều điểm cửa hàng giao dịch của các nhà mạng, lượng khách hàng tới tương đối đông, phần lớn người dân tới đây để được hỗ trợ thực hiện sinh trắc học, trong đó cũng có nhiều chủ thuê bao tới đây vì đã bị khóa SIM do chưa thực hiện xác thực dữ liệu sinh trắc học khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Anh Nguyễn Đức Ánh (27 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ giữa tháng 4, đã liên tục nhận được tin nhắn của nhà mạng nhắc nhở về việc phải xác thực SIM chính chủ nhưng do công việc bận rộn, chưa cập nhật ngay dẫn đến việc SIM của anh đã bị khóa 1 chiều. Sáng nay khi phát hiện thuê bao đã bị khóa một chiều, anh Ánh đã tới cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để cập nhật thông tin và thuê bao của anh đã trở lại bình thường sau vài phút.

Cũng giống như anh Ánh, nhiều chủ thuê bao do chủ quan, bận công việc, chưa thực hiện việc xác thực theo quy định khiến thuê bao bị khóa 1 chiều.

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thuê bao có hiệu lực từ ngày 15/4. Một trong những điểm mới của thông tư là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại những SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Trường hợp số điện thoại được xác nhận chính chủ sẽ được sử dụng bình thường. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị khóa nếu không xác thực.

Thông tư 08 quy định rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Theo lộ trình triển khai, các thuê bao chưa xác thực hoặc có thông tin không trùng khớp với dữ liệu quốc gia sẽ bị hạn chế dịch vụ, tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; thu hồi số thuê bao nếu không thực hiện xác thực.

Sau ngày 15/6, người dùng khi thay đổi thiết bị (điện thoại) sẽ phải xác thực lại ảnh sinh trắc học - nếu không sẽ bị khoá một chiều sau hai giờ.

Từ trước ngày 15/4 (thời điểm thông tư có hiệu lực), các nhà mạng đã bắt đầu gửi thông báo tới thuê bao chưa xác thực. Chính vì thế, từ đầu tháng 5, nhà mạng sẽ dần thực hiện việc khoá SIM.

Nếu thuê bao bị khoá, người dùng có thể xác thực qua ứng dụng của nhà mạng đang sử dụng (My VNPT, My Viettel, My MobiFone) hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng; sau đó có thể sử dụng lại bình thường.

Tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Cục Viễn thông cho biết, gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận sử dụng chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Thực tế, có trường hợp một người đứng tên hộ nhiều SIM cho người thân hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký "SIM rác" mà không hề hay biết.

Luật Viễn thông 2023 cũng đã quy định rõ, người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.

"Trong quá trình phối hợp với cơ quan công an, chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống thực tế người dân bị triệu tập, phối hợp điều tra vì các SIM điện thoại bị thất lạc hoặc không sử dụng từ lâu nhưng vẫn đứng tên mình bị kẻ xấu dùng vào mục đích lừa đảo", đại diện Cục Viễn thông chia sẻ.

