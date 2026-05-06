Cơn sốt AI khiến giá linh kiện sắp tăng thêm 40%

Nhu cầu AI tăng mạnh đang đẩy thị trường bộ nhớ vào giai đoạn khan hàng kéo dài, giúp nhiều hãng sản xuất ghi nhận lợi nhuận tăng vọt nhưng cũng kéo giá linh kiện và thiết bị tiêu dùng đi lên.

Theo nội dung được công bố, các nhà sản xuất bộ nhớ đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI. Doanh nghiệp phát triển AI cần lượng DRAM rất lớn cho máy chủ, khiến nhu cầu tăng lên mức cao hiếm thấy. Trong khi đó, nguồn cung lại không theo kịp, tạo ra tình trạng thiếu hàng và mở đường cho các hãng nâng giá sản phẩm bộ nhớ.

ADATA là một trong những cái tên nổi bật nhất. Công ty này cho biết lợi nhuận tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước, còn biên lợi nhuận gộp đạt 55,69%. ADATA, các hãng khác như Macronix, Apacer, Team Group và Nanya Tech cũng ghi nhận doanh thu ở mức rất cao, đồng thời cải thiện đáng kể tỷ suất sinh lời.

Chủ tịch ADATA, ông Chen Libai, nhận định kết quả trong quý đầu năm mới chỉ là phần mở đầu cho hoạt động kinh doanh của cả năm. Theo ông, thị trường đã bước vào trạng thái mới, trong đó nguồn cung bị siết chặt trong thời gian dài thay vì chỉ thiếu hàng ngắn hạn như trước. Khi các nhà sản xuất tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, nguồn cung DDR4 và DDR5 đang dần tiến gần nhau hơn, trong khi HBM vẫn thiếu hụt liên tục. Vì vậy, thị trường DRAM khó có khả năng hạ nhiệt trong ngắn hạn, còn đà tăng về giá và nhu cầu được dự báo vẫn tiếp diễn.

Diễn biến này cũng phản ánh sự dịch chuyển trong ngành. Khi các nhà sản xuất DRAM lớn tập trung nhiều hơn vào dòng sản phẩm cao cấp phục vụ AI và trung tâm dữ liệu, những công ty nhỏ hơn nhưng vẫn có quy mô đáng kể bắt đầu tiếp quản mảng bộ nhớ phổ thông mà các tập đoàn lớn để lại. Một ví dụ là Macronix, doanh nghiệp được cho là đang lấp khoảng trống ở phân khúc DRAM giá thấp sau khi Samsung dần rút bớt sự hiện diện ở mảng này.

Tình trạng khan hàng diễn ra với DRAM. NAND cũng đang tăng giá khi nhu cầu với SSD và các giải pháp lưu trữ cho máy chủ cùng đi lên. ADATA cho biết công ty đã dự trữ đủ tấm bán dẫn NAND, nhưng với tốc độ tăng nhu cầu tính toán trong vài tuần gần đây, lượng hàng chuẩn bị trước cũng khó được xem là dư dả. Áp lực nguồn cung còn có thể lớn hơn khi Samsung được dự báo đối mặt nguy cơ gián đoạn tới 4% sản lượng DRAM và NAND vì cuộc đình công kéo dài 18 ngày sắp tới.

Ở góc nhìn thị trường, lợi nhuận của các hãng sản xuất bộ nhớ có thể tiếp tục tăng, nhưng người mua thiết bị điện tử sẽ phải chấp nhận chi phí cao hơn. Các nhà sản xuất bộ nhớ và lưu trữ được cho là đã cảnh báo đối tác về khả năng tăng giá khoảng 40% vào quanh quý II/2026. Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực giá sẽ không chỉ dừng ở linh kiện mà còn lan sang nhiều sản phẩm tiêu dùng dùng bộ nhớ và lưu trữ, từ máy tính đến các thiết bị điện tử phổ thông khác.