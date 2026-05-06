Cắt 14% nhân sự, sàn tiền số Coinbase đánh cược tất tay vào AI: “Doanh nghiệp một người” có phải tương lai mới của ngành crypto?

Trong bối cảnh thị trường crypto tiếp tục biến động khó lường, Coinbase, sàn giao dịch crypto lớn nhất được niêm yết công khai tại Mỹ đang thực hiện một bước đi gây tranh cãi. Cụ thể, công ty này đã ra quyết định cắt giảm khoảng 14% lực lượng lao động.

Mục tiêu của việc cắt giảm này là để tái cấu trúc toàn diện và chuyển hướng sang mô hình vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo. Theo các báo cáo từ TechCrunch và Crypto Potato, đây không chỉ là một đợt cắt giảm chi phí đơn thuần.

Nó được xem là một chiến lược mang tính bước ngoặt, định hình lại cách công ty tổ chức đội ngũ, ra quyết định và vận hành trong kỷ nguyên AI. Đồng thời cũng là bước chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Tái cấu trúc chưa từng có: từ “quy mô lớn” sang mô hình siêu tinh gọn

Đợt sa thải mới nhất diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto giữa năm 2026 vẫn chưa thực sự ổn định. Dù Bitcoin và một số tài sản lớn đã có những giai đoạn phục hồi đáng kể, bức tranh tổng thể vẫn bị chi phối bởi biến động mạnh.

Bối cảnh đó buộc nhiều công ty phải siết chặt chi phí và tối ưu vận hành. Với Coinbase, đây không phải lần đầu công ty cắt giảm nhân sự. Kể từ khi niêm yết trên Nasdaq vào tháng 4/2021, doanh nghiệp này đã trải qua nhiều đợt tinh giản lớn.

Đáng chú ý, vào giữa năm 2022, Coinbase đã cắt khoảng 20% nhân viên, và đầu năm 2023 tiếp tục sa thải thêm 950 người. Tuy nhiên, điểm khác biệt của đợt cắt giảm lần này nằm ở lý do và mục tiêu chiến lược.

Nếu trước đây, việc sa thải chủ yếu nhằm ứng phó với áp lực doanh thu và thị trường, thì lần này Coinbase chủ động định vị đây là một bước chuyển đổi mang tính dài hạn. Cốt lõi của kế hoạch là xây dựng các đội nhóm nhỏ hơn đáng kể, thậm chí có những nhóm chỉ gồm một người, được hỗ trợ bởi các công cụ AI.

Công ty kỳ vọng mô hình này sẽ giúp loại bỏ các tầng quản lý trung gian, giảm thời gian ra quyết định và tăng tốc độ triển khai công việc. Theo cách Coinbase mô tả, mục tiêu là trở thành một tổ chức “tinh gọn, nhanh nhẹn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo” ở mọi cấp độ vận hành.

Điều này phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghệ. Thay vì mở rộng nhân sự để tăng trưởng, các công ty đang tìm cách tận dụng AI để làm được nhiều việc hơn với ít người hơn.

Đặt cược vào AI: cơ hội tăng lợi nhuận hay rủi ro mất kiểm soát?

Trọng tâm của cuộc tái cấu trúc nằm ở niềm tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế một phần đáng kể lao động con người trong nhiều bộ phận. Coinbase đang thử nghiệm các mô hình làm việc mới, nơi một cá nhân có thể vận hành hiệu quả như cả một nhóm truyền thống nhờ sự hỗ trợ của AI.

Nếu thành công, chiến lược này có thể mang lại lợi ích rõ rệt về mặt tài chính. Việc cắt giảm 14% nhân sự đồng thời đầu tư vào công nghệ AI có thể giúp cải thiện cơ cấu chi phí trong ngắn hạn.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một công ty niêm yết công khai, nơi các chỉ số như biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động luôn bị giám sát chặt chẽ bởi nhà đầu tư. Tuy nhiên, bài toán không đơn giản.

Thứ nhất, Coinbase vẫn chưa công bố chi tiết họ sẽ triển khai những nền tảng hoặc công cụ AI nào trên quy mô lớn, cũng như cách đo lường hiệu quả thực tế của các “team siêu nhỏ”. Việc chuyển đổi sang mô hình này đòi hỏi không chỉ công nghệ đủ mạnh mà còn cần thay đổi sâu sắc về văn hóa làm việc và quy trình nội bộ.

Coinbase quyết tâm "đặt cược" vào AI để tối ưu chi phí, tăng sức cạnh tranh

Thứ hai, tác động đến nhân sự vẫn là một dấu hỏi lớn. Con số 14% tương đương hàng trăm nhân viên bị ảnh hưởng, trong khi thông tin về trợ cấp thôi việc hay hỗ trợ sau sa thải chưa được công bố đầy đủ. Trong các đợt trước, Coinbase từng cung cấp các gói hỗ trợ tương đối tốt, nhưng chưa rõ lần này có tiếp tục duy trì chính sách tương tự hay không.

Ngoài ra, việc tái cấu trúc mạnh tay có thể tạo ra tâm lý bất ổn trong đội ngũ còn lại. Khả năng giữ chân nhân tài, đặc biệt là những người có kỹ năng cao trong lĩnh vực công nghệ và AI sẽ trở thành yếu tố quyết định sự thành bại của chiến lược.

Một rủi ro khác đến từ yếu tố pháp lý. Coinbase vốn đang hoạt động trong môi trường chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý tại Mỹ và quốc tế. Nếu việc cắt giảm nhân sự ảnh hưởng đến các bộ phận tuân thủ hoặc pháp lý, công ty có thể đối mặt với những rủi ro không nhỏ.

Trong ngắn hạn, giới phân tích sẽ theo dõi sát sao các báo cáo tài chính tiếp theo của Coinbase để đánh giá liệu việc cắt giảm chi phí có thực sự cải thiện lợi nhuận hay không. Nhưng về dài hạn, câu hỏi lớn hơn là liệu AI đã đủ trưởng thành để thay thế con người ở quy mô mà Coinbase kỳ vọng.

Động thái của Coinbase phản ánh một mâu thuẫn đang lan rộng trong ngành crypto: các công ty vừa phải duy trì sự linh hoạt để tồn tại trong thị trường biến động, vừa cần đầu tư mạnh để xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

Việc đặt cược vào AI có thể giúp Coinbase đi trước một bước hoặc trở thành một thử nghiệm đắt giá nếu công nghệ chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong một ngành vốn đã đầy rủi ro như crypto, đây rõ ràng là một canh bạc không nhỏ.

*Nguồn bài viết: Blockster