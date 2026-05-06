Tấp nập khoan địa chất Metro Bến Thành - Cần Giờ dọc đường xuyên rừng ngập mặn

Theo Lương Ý | 06-05-2026 - 15:03 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhiều tổ kỹ thuật đồng loạt khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác phục vụ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ, mỗi mũi khoan sâu đến 80m.

Sáng 6/5, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc tuyến đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM), nhiều tổ kỹ thuật viên triển khai khoan khảo sát địa chất phục vụ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, liên tục tại nhiều điểm trên tuyến.

Tại mỗi vị trí khoan, khoảng 5 nhân sự gồm thợ khoan, kỹ sư, kỹ thuật viên lấy mẫu và giám sát hiện trường phối hợp thực hiện. Các thiết bị chuyên dụng được bố trí vận hành liên tục để đảm bảo tiến độ khảo sát.

Theo một kỹ thuật viên lấy mẫu, công việc được chia theo ca trong ngày, bắt đầu từ 7h đến 11h, nghỉ trưa, sau đó tiếp tục từ 13h đến 17h. Mỗi mũi khoan có độ sâu tiêu chuẩn khoảng 80m, thời gian thực hiện kéo dài từ 2 - 3 ngày tùy điều kiện địa chất.

“Với những khu vực có địa tầng mềm như đất sét, chỉ số xuyên thấu thấp thì tiến độ khoan nhanh hơn. Khi đạt khoảng 70m, tổ kỹ thuật sẽ báo về để phân tích, đánh giá trước khi tiếp tục nhằm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật”, kỹ thuật viên cho biết.

Công nhân, kỹ thuật viên triển khai khoan địa chất dưới thời tiết nắng gắt.

Dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 13.000 tỷ đồng do ngân sách chi trả). Công trình đã được động thổ vào ngày 19/12/2025.

Tuyến có điểm đầu tại khu vực Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất khoảng 39 ha thuộc xã Cần Giờ.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía Nam TP.HCM, đồng thời tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa, với tốc độ thiết kế tối đa lên tới 350 km/h.

Theo hướng tuyến, từ ga Bến Thành, tuyến đi dọc đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh, kết nối trục Nguyễn Tất Thành, sau đó tiếp tục đi qua các trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng và vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận Nhà Bè.

Tuyến tiếp tục vượt sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh, đi song song và vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành, rồi bám theo hành lang đường Rừng Sác hướng ra biển. Hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không xâm lấn vùng lõi nhằm đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến bố trí hai ga chính là ga Bến Thành và ga Cần Giờ, đồng thời quy hoạch trung tâm điều hành (OCC) quy mô lớn tại Cần Giờ. Dự án do Công ty VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). TP.HCM đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao trong tháng 11/2026.

Nhà đầu tư dự kiến khởi công trong năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2028.

Bên cạnh tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ, TP.HCM dự kiến khởi công thêm nhiều dự án đường sắt đô thị trong năm 2026 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng.

Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 42 km, thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ 120 km/h, gồm 20 ga, đang được chuẩn bị đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến khởi công trước 30/6/2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) cũng đang được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) dài 31,6 km, toàn bộ đi trên cao, cùng tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) dài khoảng 24,2 km cũng đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, với mục tiêu khởi công từ năm 2026 và hoàn thành trong giai đoạn 2030 - 2032.

Theo Lương Ý

VTC News

