Tấp nập khoan địa chất Metro Bến Thành - Cần Giờ dọc đường xuyên rừng ngập mặn

Bên cạnh tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ, TP.HCM dự kiến khởi công thêm nhiều dự án đường sắt đô thị trong năm 2026 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng.

Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 42 km, thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ 120 km/h, gồm 20 ga, đang được chuẩn bị đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến khởi công trước 30/6/2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Tuyến Metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) cũng đang được lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) dài 31,6 km, toàn bộ đi trên cao, cùng tuyến số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) dài khoảng 24,2 km cũng đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, với mục tiêu khởi công từ năm 2026 và hoàn thành trong giai đoạn 2030 - 2032.