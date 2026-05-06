Một tập đoàn công nghệ Việt Nam muốn đầu tư dự án đường sắt cao tốc 12 tỷ USD, dài hơn 282km nối TP.HCM đến Cà Mau

Ngày 5/5, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Tập đoàn CT Group để nghe đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý trong các dự án mà CT Group đề xuất có dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau.

Theo đó, dự án này có tổng chiều dài khoảng 282,2 km, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dài hơn 160 km từ ga Thủ Thiêm đến ga Cái Răng (TP. Cần Thơ), giai đoạn 2 dài 120 km kéo dài đến ga Cà Mau.

Tuyến đường được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, khai thác hỗn hợp hành khách và hàng hóa với tốc độ thiết kế 200–250 km/h, đồng thời nghiên cứu phương án 350 km/h. Hệ thống vận hành sử dụng công nghệ điều khiển CTCS-3, điều độ tập trung với khoảng cách chạy tàu tối thiểu 3 phút.

Để tạo nguồn lực triển khai, doanh nghiệp đề xuất TP. Cần Thơ dành khoảng 10.000ha đất phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác đô thị gắn với nhà ga được kỳ vọng đóng góp từ 20–25% tổng mức đầu tư, góp phần giảm áp lực ngân sách.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng), với phương án thực hiện theo cơ chế PPP đặc thù, trong đó 80% vốn từ ngân sách nhà nước và 20% từ vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Bước khởi đầu quan trọng để Cần Thơ tiếp cận các công nghệ tiên tiến

Tại buổi làm việc, CT UAV - đơn vị thành viên của CT Group cũng đề xuất triển khai nhiều lĩnh vực ứng dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý và phát triển đô thị.

Các giải pháp được doanh nghiệp đưa ra gồm tuần tra, giám sát an ninh khu vực; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung; quản lý đô thị thông minh; phát triển kinh tế không gian tầm thấp; ứng dụng UAV trong nông nghiệp, giám sát mùa vụ, theo dõi ngập mặn, tài nguyên và tín chỉ carbon.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất ứng dụng UAV trong phát triển du lịch thông minh thông qua quét 3D các điểm đến, giám sát hoạt động du lịch và điều phối đám đông tại các khu vực như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều và Cồn Sơn.

Chủ tịch Tập đoàn CT Group Trần Kim Chung phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS

CT UAV đồng thời giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ các nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh trong các lĩnh vực như giám sát hạ tầng, phòng cháy chữa cháy, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao các đề xuất của Tập đoàn CT Group và cho rằng những định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển của thành phố.

“Sau khi có các nghiên cứu, đánh giá cụ thể về các đề xuất, giải pháp, UBND TP. Cần Thơ và Tập đoàn CT Group sẽ ký kết biên bản ghi nhớ nhằm xác định thời gian, lộ trình, trách nhiệm cụ thể của từng bên trong triển khai thực hiện”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Để sớm hiện thực hóa các đề xuất này, Chủ tịch UBND Thành phố giao cho các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn CT Group và các đơn vị thành viên tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đề xuất tham mưu với lãnh đạo thành phố trong lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Việc hợp tác với CT Group được xem là bước khởi đầu quan trọng để Cần Thơ tiếp cận các công nghệ tiên tiến, từng bước xây dựng đô thị xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, sản xuất và đời sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.