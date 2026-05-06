Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chế độ khi công chức tự nguyện xin thôi việc

Theo PV | 06-05-2026 - 11:01 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Nguyễn Hồng Phúc là công chức, có nguyện vọng xin thôi việc và được Thủ trưởng đơn vị chấp thuận theo Luật Cán bộ, công chức 2025 và Nghị định số 170/2025/NĐ-CP. Ông Phúc đã công tác, đóng BHXH được 14 năm 02 tháng.

Ông Phúc hỏi, ông được hưởng chế độ như thế nào, có bị trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 58 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP , quy định:

"1. Công chức tự nguyện xin thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

c) Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

3. Mức trợ cấp bằng 01 (một) tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 06 tháng đến dưới 12 tháng.

4. Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 Điều này".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
công chức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Ngay cuối tuần này, hàng triệu lao động có thể cải thiện lương hưu với chính sách mới này

Tin vui: Ngay cuối tuần này, hàng triệu lao động có thể cải thiện lương hưu với chính sách mới này Nổi bật

Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công

Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công Nổi bật

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và thông điệp của Việt Nam

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và thông điệp của Việt Nam

10:27 , 06/05/2026
Tỉnh thành nào 'bỏ túi' nhiều tiền nhất dịp nghỉ lễ vừa qua?

Tỉnh thành nào 'bỏ túi' nhiều tiền nhất dịp nghỉ lễ vừa qua?

10:18 , 06/05/2026
Vỉa hè cửa ngõ phía Tây TP HCM: Dẹp "điểm nóng", mở đường mưu sinh

Vỉa hè cửa ngõ phía Tây TP HCM: Dẹp "điểm nóng", mở đường mưu sinh

10:00 , 06/05/2026
Gần 500 m đường, thi công gần 1 năm chưa xong

Gần 500 m đường, thi công gần 1 năm chưa xong

07:56 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên