Hà Nội tăng tốc gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường liên quan với sự tham dự của đại diện nhiều sở, ngành. Đây là bước rà soát quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng then chốt của Thủ đô.

Vành đai 2,5: Nhiều đoạn hoàn tất phương án, tăng tốc về đích

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, dự án đường Vành đai 2,5 gồm 13 đoạn, trong đó 6 đoạn đã hoàn thành GPMB, 7 đoạn còn lại đang được triển khai.

Tổ công tác hỗ trợ GPMB được thành lập từ ngày 19/3 đã trực tiếp làm việc với các địa phương, phân công nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn. Các phường liên quan đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát; nhiều phường cơ bản lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó phường Yên Hòa còn khối lượng phương án nhiều nhất.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tại các đoạn tuyến trọng điểm như Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng - Nguyễn Trãi, Cầu Giấy - Dịch Vọng…, đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Trong đó, đoạn Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng đã hoàn thành GPMB tại phường Vĩnh Hưng, phần còn lại đang chi trả cho 91 hộ dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Các đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng, Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đã hoàn tất phương án GPMB, không còn vướng mắc về chính sách, nhiều địa phương cam kết hoàn thành trong tháng 5/2026. Đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi đã được bố trí đủ quỹ nhà và đất tái định cư; hiện còn một số vướng mắc về phê duyệt giá nhà tái định cư và cơ chế thanh toán.

Các đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng, Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đều đã hoàn tất phương án GPMB, không còn vướng mắc về chính sách. Nhiều địa phương cam kết hoàn thành trước các mốc từ ngày 15/5 đến 30/5/2026.

Vành đai 3,5: Gỡ vướng chính sách, đẩy nhanh tiến độ đồng bộ

Nút giao với Đại lộ Thăng Long dự án đường Vành đai 3,5 đạt 99,8% khối lượng GPMB, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026. Ảnh: Nguyễn Cung.



Đối với dự án đường Vành đai 3,5, hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác, 2 đoạn đang lập dự án, cùng nhiều hạng mục cầu, nút giao và các đoạn tuyến đang triển khai GPMB.

Cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026. Cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB. Nút giao với Đại lộ Thăng Long đạt 99,8% khối lượng GPMB, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

Các đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 và từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được tập trung triển khai. Theo đánh giá, các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã được giải quyết.

Tại cuộc họp, đại diện các xã/phường: Xuân Đỉnh, Kiến Hưng, Tây Tựu, Khương Đình, Thiên Lộc… nêu các khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra các kiến nghị cụ thể liên quan đến công tác GPMB, phương án tái định cư cho các hộ dân tại dự án. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường… cũng đã trực tiếp giải đáp từng kiến nghị trên.

Quyết tâm về đích, đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Cung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận sự đồng thuận cao của các địa phương, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII đến nay, công tác GPMB đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thành phố, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm.

Đối với hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, đây là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay; các tồn tại, vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận, thống nhất giải pháp cụ thể tại cuộc họp.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15/5 và 30/5/2026. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế; bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Về các cơ chế, chính sách liên quan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư. "Phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn, ổn định nơi ở mới", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân "bằng" hoặc "tốt hơn" nơi ở cũ; tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Quang cảnh buổi họp tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 2,5 và 3,5 ngày 6/5. Ảnh: Nguyễn Cung.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành GPMB, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Đối với các trường hợp di dời doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp, cần sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm duy trì sản xuất kinh doanh, việc làm và sinh kế cho người lao động.

Riêng đối với các khu vực có dự án quy mô lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan đô thị.

Về tổ chức thực hiện, thành phố sẽ rà soát, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để triển khai các dự án, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác GPMB, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong đó, khuyến khích tách dự án GPMB độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, việc tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" mặt bằng tại dự án Vành đai 2,5 và 3,5 không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy hạ tầng giao thông mà còn là tiền đề quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô trong giai đoạn mới.