Lãnh đạo 'đại bàng' bán dẫn hàng đầu thế giới sang Việt Nam, nói gì về chiến lược hoạt động tiếp theo?

Tập đoàn Intel, một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Hoa Kỳ, đã bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2006. Tính đến hiện tại, tổng vốn đầu tư của tập đoàn này vào Việt Nam xấp xỉ ở mức 1,5 tỷ USD.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Thứ trưởng đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với Intel: (1) Mở rộng các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam; (2) Hỗ trợ tư vấn cho Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn; (3) Hợp tác triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam; (4) Hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phát dẫn; (5) Phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương làm việc với bà Sarah Kemp, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Chính phủ Quốc tế, Tập đoàn Intel. Nguồn: Bộ KH&CN

Về phía Intel, lãnh đạo tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã chia sẻ các định hướng chiến lược mới của Tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Mới đây, Intel cho biết hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích đào tạo và nghiên cứu bán dẫn. Intel khẳng định là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện việc chuyển đổi này tại Việt Nam, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ký với Khu Công nghệ cao TP HCM.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ngành bán dẫn, từng bước làm chủ công nghệ và đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư trình độ cao. Việc đưa thiết bị thực vào giảng dạy và nghiên cứu được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sản xuất, đặc biệt ở khâu đóng gói và kiểm thử.