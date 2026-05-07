Huy động 2.600 người, 1.200 thiết bị cho dự án cao tốc dài 60km, liên danh Đèo Cả chỉ còn hơn 1 tuần để hoàn thành đoạn tuyến quan trọng

Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động thi công tại công trường dự án cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn), trong bối cảnh công trình đang tiến gần các mốc quan trọng vào ngày 19/5.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc phân đoạn mở đầu của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, có chiều dài 60km, đi qua 7 xã, phường thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tuyến đường được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc được khởi công vào tháng 4/2024, theo kế hoạch đến ngày 19/5 sẽ hoàn thành 27km đầu tuyến (từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với Quốc lộ 4B), vượt tiến độ 7 tháng so với hợp đồng. Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu triển khai dự án.

Ông Lương Văn Hiệp – Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Ông Lương Văn Hiệp - Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án cho biết, để đáp ứng mục tiêu này, các nhà thầu đã huy động khoảng 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị, tổ chức 130 mũi thi công đồng loạt. Giá trị thực hiện đến nay đạt 5.587/7.795 tỷ đồng, tương đương 71,67% giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Để bảo đảm đưa dự án về đích đúng và sớm hơn kế hoạch, doanh nghiệp dự án kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương sau khi điều chỉnh. Theo đó, đơn vị đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, phối hợp Bộ Tài chính xem xét bố trí khoảng 2.200 tỷ đồng theo kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đối với hạng mục trạm dừng nghỉ, doanh nghiệp kiến nghị cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Cụ thể, việc ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực đường bộ (trong đó có Nghị định 165/2024/NĐ-CP) sẽ tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư thống nhất phương án triển khai.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo tại buổi kiểm tra, đây tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. UBND tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo quyết liệt xử lý các vướng mắc liên quan đến đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục đường gom, đường ngang trong tháng 5.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu, vật liệu đặc biệt là nhựa đường, tăng mạnh từ tháng 3, doanh nghiệp dự án kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh giá hợp đồng, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu ổn định thi công, hạn chế rủi ro tài chính.

Sau buổi kiểm tra, đi trải nghiệm 27km đầu tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sớm đưa phân đoạn này vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp 19/5.

Bộ trưởng cũng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của các lực lượng thi công. Đồng thời, chỉ đạo nhà đầu tư cùng các bên liên quan sớm nghiên cứu nâng cấp quy mô nền đường từ 17m lên 22m, bảo đảm đồng bộ với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đoạn tuyến còn lại theo kế hoạch.