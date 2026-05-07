Xe máy xăng chiếm 97% trong vành đai 1 Hà Nội

Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Số lượng xe điện không đáng kể

Theo số liệu khảo sát, trên địa bàn 9 phường về phân loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn các phường: Ba Đình, Cửa Nam, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy, tổng số xe máy tại các phường trong Vành đai 1 có quy mô rất lớn, cao hơn nhiều so với ô tô, dao động từ khoảng 1.700 đến trên 85.000 xe mỗi phường.

Trong đó, phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất, khoảng 89.000 xe, tiếp theo là Tây Hồ khoảng 81.000 xe, Ngọc Hà khoảng 65.000 xe, Giảng Võ khoảng 67.000 xe, Hai Bà Trưng khoảng 63.000 xe.

Các phường có quy mô trung bình gồm phường Ba Đình khoảng 49.000 xe, Văn Miếu - Quốc Tử Giám khoảng 35.000 xe, Cửa Nam khoảng 6.000 xe, Ô Chợ Dừa khoảng 2.700 xe.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy xăng chiếm tỷ trọng áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến trên 94-97% tổng số phương tiện.

Xe máy điện đã xuất hiện tại các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, dao động từ khoảng 1.000 đến 3.500 xe/phường. Các loại phương tiện khác gần như không đáng kể. Nhìn chung, cơ cấu phương tiện mô tô hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhiên liệu xăng, trong khi tỷ lệ chuyển đổi sang phương tiện điện còn thấp.

Tuy nhiên, số lượng xe điện tại các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Tây Hồ đã bắt đầu tăng, cho thấy xu hướng chuyển dịch bước đầu.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe ô tô chạy xăng chiếm tỷ trọng chủ đạo tại tất cả các phường, phổ biến khoảng 75% đến trên 80% tổng số phương tiện. Xe sử dụng dầu diesel chiếm tỷ lệ đáng kể, dao động từ khoảng 15% đến trên 40%, trong đó nổi bật là phường Cửa Nam với tỷ lệ xe dầu rất cao. Xe điện bước đầu xuất hiện tại tất cả các phường nhưng số lượng còn hạn chế, chỉ chiếm khoảng 2-6% tổng số xe. Đối với xe hybrid, số lượng gần như không đáng kể.

Đề xuất miễn phí vé xe buýt, metro cho nhiều đối tượng

Báo cáo nêu rõ, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân theo dự thảo của Sở Xây dựng.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các sở ban ngành tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết (lần thứ 3), Sở Xây dựng đang tổng hợp ý kiến để báo cáo. Tại dự thảo Nghị quyết đã đưa ra các tiêu chuẩn đối với các phương tiện hoạt động trong vùng phát thải thấp, các khu đô thị vệ tinh và giải pháp nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện (giải pháp về tài chính, đỗ xe,...).

Dự thảo Nghị quyết hiện đề xuất chính sách để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố bao gồm: Miễn phí đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; miễn phí trong các dịp Lễ, Tết, các dịp đặc biệt của đất nước, của TP Hà Nội.

Đây là các chính sách phù hợp với các mục tiêu về an sinh xã hội (hỗ trợ nhóm yếu thế), có hiệu ứng, tác động rất tích cực để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Việc hỗ trợ miễn vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đối với nhóm đối tượng này sẽ thúc đẩy đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân các khu công nghiệp chuyển đổi từ phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy - phương tiện di chuyển chính của sinh viên hiện nay, sang sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị quyết, Sở Xây dựng đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh như: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với xe mô tô, xe gắn máy; hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện giao thông xanh.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì đang lấy ý kiến các ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.